Új krokodilzabáló, csúcsragadozó dinoszaurusz csontjait fedezték fel

Argentína déli részén, a Lago Colhué Huapi térségében került elő egy új dinoszauruszfaj, a Joaquinraptor casali csontváza. A faj a kréta időszak utolsó szakaszában, körülbelül 70 millió évvel ezelőtt élt, és testhossza elérte a hét métert, míg tömege meghaladta az egy tonnát. A kutatók szerint a térség egyik legveszélyesebb vadásza volt, valódi csúcsragadozó dinoszaurusz, amely a tápláléklánc tetején állt - írja az Independent.

A kutatók szerint a csúcsragadozó dinoszaurusz a kréta kor végének legfélelmetesebb vadásza lehetett. Illusztráció: KAZUHIRO NOGI / AFP

A lelet különlegességét az adja, hogy az állkapocsban egy krokodil lábcsontját találták meg. Ez közvetlen bizonyíték arra, hogy a Joaquinraptor casali nemcsak kisebb zsákmányt ejtett el, hanem más nagytestű hüllők is szerepeltek az étrendjében.

A Joaquinraptor casali felfedezése

A csontváz részben épen maradt, így a tudósok megtalálták a koponyát, a bordákat, a végtagokat és a csigolyákat is. Ez különösen fontos, mivel a megaraptorokhoz tartozó fajokról eddig kevés teljesebb lelet állt rendelkezésre.

new megaraptor (joaquinraptor) just dropped pic.twitter.com/5QFEPGQLxm — EDGE Central (@NatSciChannel) September 23, 2025

A kutatók szerint a példány 19 éves lehetett halálakor, és valószínűleg egy meleg, nedves ártéri környezetben élt. A csontok elhelyezkedése és a környező üledékek is arra utalnak, hogy a faj egy gazdag élővilágú vidék uralkodó ragadozója lehetett.

Miért különleges ez a csúcsragadozó dinoszaurusz?

A megaraptorok családjába tartozó Joaquinraptor casali erős karokkal és éles karmokkal rendelkezett, amelyek segítségével könnyen elejtette zsákmányát. Az ilyen fajok voltak a késő kréta kor Dél-Amerikájának uralkodó vadászai, akik a kihalásig meghatározták a táplálkozási lánc csúcsát.

A tudósok szerint a csúcsragadozó dinoszaurusz tanulmányozása választ adhat arra, hogyan alakultak ki a megaraptorok, milyen ökológiai szerepet töltöttek be, és miként változtak a környezet változásaihoz alkalmazkodva.

⸻



🚨DINOSAUR DISCOVERY: New Predator Found Feasting on Croc Bone



📍 Patagonia, Argentina | Sept 23, 2025



• 🦖 Meet Joaquinraptor casali, a newly identified megaraptoran dinosaur — about 23ft long — with the leg bone of a crocodile relative still lodged in its jaws.



• 📚… pic.twitter.com/CTM02U5GDG — Snap Media (@SnapMediaLive) September 23, 2025

A kutatók azonban hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatokra van szükség. A csontok és a környező üledékek elemzése még több részletet tárhat fel a faj viselkedéséről, vadászati stratégiáiról és helyéről a kréta kor ökoszisztémájában.

A közelmúltban írtunk róla, hogy a kínai Qinglongshan lelőhelyen huszonnyolc dinoszaurusztojás került elő, amelyek korát egy új kormeghatározási módszerrel közel 86 millió évre becsülték.