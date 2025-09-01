Hírlevél

cukor

Azonnal hagyja abba a cukor fogyasztását! Súlyos károkat okozhat!

33 perce
Olvasási idő: 5 perc
Szakértői figyelmeztetés szerint a mindennapi étrendünkben rengeteg rejtett veszély leselkedik ránk. A legnagyobb gondot a túl sok cukor jelenti, amely nemcsak az édességekben, hanem a reggelikben és a szószokban is ott lapul.
cukorreggelicsökkentés

A cukor nem csupán az édességekben és üdítőkben található meg, hanem olyan hétköznapi ételekben is, mint a gabonapelyhek, a gyümölcsjoghurtok vagy a különféle szószok. A szakértők szerint sok család nap mint nap anélkül lépi túl az ajánlott napi bevitelt, hogy egyáltalán tudna róla. Ez hosszú távon elhízáshoz, szív- és érrendszeri betegségekhez, valamint cukorbetegség kialakulásához vezethet.

A reggeli gabonapelyhek és a szószok gyakran rejtett cukor forrásai.
A reggeli gabonapelyhek és a szószok gyakran rejtett cukor forrásai. Fotó: Daria Nepriakhina/Unplash

Cukorbevitel csökkentése – a legnagyobb buktatók a reggeliben és a szószokban

a legcukrosabb gabonapelyhek (40 g adag alapján)

Élelmiszer típusaKalória (kcal)Cukor (g)A napi ajánlott bevitel %-a
Mázazott kukoricapehely14015,317%
Csokoládés puffasztott rizs15015,017%
Mézes gabonapehely15315,016,6%
Gyümölcsös müzliszelet14113,715%
Mézes puffasztott búza14214,716,4%
Hagyományos kukoricapehely1502,93%
Teljes kiőrlésű búzapehely1321,51,7%

A szószokban rejtett cukor – sokkal több, mint gondolná

a legcukrosabb szószok (15 g adag alapján)

Szósz típusaKalória (kcal)Cukor (g)A napi ajánlott bevitel %-a
Mangó chutney28,36,87,5%
Barbecue szósz21,04,55%
Édes-savanyú szósz23,54,14,5%
Paradicsomszósz/ketchup17,24,14,5%
Mentaszósz15,13,23,5%
Salátaöntet48,92,53%
Mustár20,81,21,3%
Majonéz102,90,40,4%

Hogyan hat a túl sok cukor?

A túlzott cukorfogyasztás könnyen vezethet túlsúlyhoz, szív- és érrendszeri problémákhoz, valamint 2-es típusú cukorbetegséghez. A gyerekek étrendjében különösen veszélyes, mivel korán kialakulhatnak olyan rossz szokások, amelyek hosszú távon is megmaradnak.

Tippek a cukorbevitel csökkentésére:

  • Olvassuk el mindig a címkét, és figyeljük a cukor mennyiségét.
  • Részesítsük előnyben a cukormentes vagy hozzáadott cukor nélküli változatokat.
  • Szószokat inkább otthon készítsünk friss alapanyagokból.
  • Válasszunk teljes kiőrlésű, kevésbé édesített gabonapelyheket.
  • Az üdítők helyett válasszunk víz vagy cukormentes italokat.

Egyszerű „alacsonyabb cukor” cserék a mindennapokra

AdagEzt szoktuk választaniEnergia (kcal)Cukor (g)Váltás erreEnergia (kcal)Cukor (g)
330 mlKóla13536Cukormentes kóla3~0
100 gJégkrém pálcikás33633Növényi alapú jégkrém29521
125 gZselé7619Cukormentes zselé80
40 gMázazott kukoricapehely14015Natúr kukoricapehely1503
40 gCsokis rizspehely15015Pirított/natúr rizspehely1505
20 gLekvár5214Csökkentett cukrú lekvár256
15 gKetchup174Házi ketchup131
15 gMentaszósz153Házi mentaszósz130

További tippek a cukor fogyasztás csökkentéséhez.

 

