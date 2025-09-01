Azonnal hagyja abba a cukor fogyasztását! Súlyos károkat okozhat!

A cukor nem csupán az édességekben és üdítőkben található meg, hanem olyan hétköznapi ételekben is, mint a gabonapelyhek, a gyümölcsjoghurtok vagy a különféle szószok. A szakértők szerint sok család nap mint nap anélkül lépi túl az ajánlott napi bevitelt, hogy egyáltalán tudna róla. Ez hosszú távon elhízáshoz, szív- és érrendszeri betegségekhez, valamint cukorbetegség kialakulásához vezethet.

A reggeli gabonapelyhek és a szószok gyakran rejtett cukor forrásai. Fotó: Daria Nepriakhina/Unplash

Cukorbevitel csökkentése – a legnagyobb buktatók a reggeliben és a szószokban

a legcukrosabb gabonapelyhek (40 g adag alapján)

Élelmiszer típusa Kalória (kcal) Cukor (g) A napi ajánlott bevitel %-a Mázazott kukoricapehely 140 15,3 17% Csokoládés puffasztott rizs 150 15,0 17% Mézes gabonapehely 153 15,0 16,6% Gyümölcsös müzliszelet 141 13,7 15% Mézes puffasztott búza 142 14,7 16,4% Hagyományos kukoricapehely 150 2,9 3% Teljes kiőrlésű búzapehely 132 1,5 1,7%

A szószokban rejtett cukor – sokkal több, mint gondolná

a legcukrosabb szószok (15 g adag alapján)

Szósz típusa Kalória (kcal) Cukor (g) A napi ajánlott bevitel %-a Mangó chutney 28,3 6,8 7,5% Barbecue szósz 21,0 4,5 5% Édes-savanyú szósz 23,5 4,1 4,5% Paradicsomszósz/ketchup 17,2 4,1 4,5% Mentaszósz 15,1 3,2 3,5% Salátaöntet 48,9 2,5 3% Mustár 20,8 1,2 1,3% Majonéz 102,9 0,4 0,4%

Hogyan hat a túl sok cukor?

A túlzott cukorfogyasztás könnyen vezethet túlsúlyhoz, szív- és érrendszeri problémákhoz, valamint 2-es típusú cukorbetegséghez. A gyerekek étrendjében különösen veszélyes, mivel korán kialakulhatnak olyan rossz szokások, amelyek hosszú távon is megmaradnak.

Tippek a cukorbevitel csökkentésére:

Olvassuk el mindig a címkét, és figyeljük a cukor mennyiségét.

Részesítsük előnyben a cukormentes vagy hozzáadott cukor nélküli változatokat.

Szószokat inkább otthon készítsünk friss alapanyagokból.

Válasszunk teljes kiőrlésű, kevésbé édesített gabonapelyheket.

Az üdítők helyett válasszunk víz vagy cukormentes italokat.

Egyszerű „alacsonyabb cukor” cserék a mindennapokra

Adag Ezt szoktuk választani Energia (kcal) Cukor (g) Váltás erre Energia (kcal) Cukor (g) 330 ml Kóla 135 36 Cukormentes kóla 3 ~0 100 g Jégkrém pálcikás 336 33 Növényi alapú jégkrém 295 21 125 g Zselé 76 19 Cukormentes zselé 8 0 40 g Mázazott kukoricapehely 140 15 Natúr kukoricapehely 150 3 40 g Csokis rizspehely 150 15 Pirított/natúr rizspehely 150 5 20 g Lekvár 52 14 Csökkentett cukrú lekvár 25 6 15 g Ketchup 17 4 Házi ketchup 13 1 15 g Mentaszósz 15 3 Házi mentaszósz 13 0

További tippek a cukor fogyasztás csökkentéséhez.