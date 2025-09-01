Azonnal hagyja abba a cukor fogyasztását! Súlyos károkat okozhat!

A cukor nem csupán az édességekben és üdítőkben található meg, hanem olyan hétköznapi ételekben is, mint a gabonapelyhek, a gyümölcsjoghurtok vagy a különféle szószok. A szakértők szerint sok család nap mint nap anélkül lépi túl az ajánlott napi bevitelt, hogy egyáltalán tudna róla. Ez hosszú távon elhízáshoz, szív- és érrendszeri betegségekhez, valamint cukorbetegség kialakulásához vezethet.
a legcukrosabb gabonapelyhek (40 g adag alapján)
|Élelmiszer típusa
|Kalória (kcal)
|Cukor (g)
|A napi ajánlott bevitel %-a
|Mázazott kukoricapehely
|140
|15,3
|17%
|Csokoládés puffasztott rizs
|150
|15,0
|17%
|Mézes gabonapehely
|153
|15,0
|16,6%
|Gyümölcsös müzliszelet
|141
|13,7
|15%
|Mézes puffasztott búza
|142
|14,7
|16,4%
|Hagyományos kukoricapehely
|150
|2,9
|3%
|Teljes kiőrlésű búzapehely
|132
|1,5
|1,7%
a legcukrosabb szószok (15 g adag alapján)
|Szósz típusa
|Kalória (kcal)
|Cukor (g)
|A napi ajánlott bevitel %-a
|Mangó chutney
|28,3
|6,8
|7,5%
|Barbecue szósz
|21,0
|4,5
|5%
|Édes-savanyú szósz
|23,5
|4,1
|4,5%
|Paradicsomszósz/ketchup
|17,2
|4,1
|4,5%
|Mentaszósz
|15,1
|3,2
|3,5%
|Salátaöntet
|48,9
|2,5
|3%
|Mustár
|20,8
|1,2
|1,3%
|Majonéz
|102,9
|0,4
|0,4%
A túlzott cukorfogyasztás könnyen vezethet túlsúlyhoz, szív- és érrendszeri problémákhoz, valamint 2-es típusú cukorbetegséghez. A gyerekek étrendjében különösen veszélyes, mivel korán kialakulhatnak olyan rossz szokások, amelyek hosszú távon is megmaradnak.
Egyszerű „alacsonyabb cukor” cserék a mindennapokra
|Adag
|Ezt szoktuk választani
|Energia (kcal)
|Cukor (g)
|Váltás erre
|Energia (kcal)
|Cukor (g)
|330 ml
|Kóla
|135
|36
|Cukormentes kóla
|3
|~0
|100 g
|Jégkrém pálcikás
|336
|33
|Növényi alapú jégkrém
|295
|21
|125 g
|Zselé
|76
|19
|Cukormentes zselé
|8
|0
|40 g
|Mázazott kukoricapehely
|140
|15
|Natúr kukoricapehely
|150
|3
|40 g
|Csokis rizspehely
|150
|15
|Pirított/natúr rizspehely
|150
|5
|20 g
|Lekvár
|52
|14
|Csökkentett cukrú lekvár
|25
|6
|15 g
|Ketchup
|17
|4
|Házi ketchup
|13
|1
|15 g
|Mentaszósz
|15
|3
|Házi mentaszósz
|13
|0
További tippek a cukor fogyasztás csökkentéséhez.