Cukorbetegsége miatt dobták le a repülőről – összeomlott a tinilány

A 17 éves Tessy Kelly-Hesternél négy és fél éve diagnosztizálták 1-es típusú cukorbetegséggel, s állapotát édesanyja, Lee segít neki napi szinten kezelni.

A cukorbetegsége miatt nem mehetett haza a Jet2 gépével Spanyolországból a brit tinédzser

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

A westerhope-i lány édesanyjával, Lee Kellyvel ment nyaralni Lanzarote szigetére, ahol nagyon jól érezték magukat, ám a hazaút nem úgy sikerült, ahogy tervezték. A brit Jet2 fapados légitársaság járatával mentek volna vissza Nagy-Britanniába, ám a személyzet leszállította őket a gépről a tinédzser 1-es típusú cukorbetegsége miatt – írja a Daily Star.

A cukorbeteg lány kiborult

Tessy vércukorszintje a beszállás után enyhén alacsony volt (3,6 mmol/L), amit egy gyors étkezéssel stabilizált. Édesanyja egy zacskót kért elővigyázatosságból, ez azonban riadalmat keltett a személyzetben, akik orvosi tanácsot kértek. A MedAire nevű egészségügyi szolgáltató azt javasolta, hogy a lány ne repüljön, így az anyát és lányát leszállították, és új repülőjegyet kellett vásárolniuk, másnap tudtak csak hazamenni egy másik légitársasággal.

Az anya szerint a döntés túlzó és igazságtalan volt: „Úgy éreztem, a lányomat a betegsége miatt büntették” – mondta. De Tessy is megrendült: „Nagyon rosszul érintett, kiborultam, sírni kezdtem, és elment a kedvem a repüléstől” – emlékezett vissza a tinédzser.

A Jet2 szerint az eljárás az előírások szerint zajlott, és a leszállított utasok még nem vették fel velük a kapcsolatot.