Ön is így szedi a D-vitamint? Azonnal hagyja abba – figyelmeztet az orvos

Dr. Jo Ward hangsúlyozta: a D-vitamin mellé mindig K2-vitamint kell szedni, mivel ez akadályozza meg a kalcium lerakódását az erekben. Az orvos hozzátette, Nagy-Britanniában az emberek 60 százaléka kényszerül szeptembertől májusig pótlásra az alacsony UV-index miatt, ám a helytelen szedés hosszú távon súlyos betegségekhez vezethet – írja a Mirror cikke.

Az orvos szerint a D-vitamin önmagában akár az artériák meszesedéséhez vezethet, ezért mindig K2-vitaminnal kell kombinálni.

Fotó: Unsplash

Miért veszélyes a D-vitamin egyedül?

A szakember szerint a D-vitamin önmagában nem tudja szabályozni, hova kerül a szervezetben a kalcium. Ezért kell mellé a K2, ami biztosítja, hogy a kalcium ne az erekben rakódjon le, hanem oda kerüljön, ahol valóban szükség van rá, például a csontokba.

Fotó: Unsplash

Dr. Ward emellett más étrend-kiegészítőkre is kitért: figyelmeztetett, hogy orbáncfű szedése veszélyes lehet, mert kiolthatja a fogamzásgátló hatását, és befolyásolhatja a véralvadásgátlók, szívgyógyszerek működését. A cinket mindig étellel együtt kell bevenni, a magnéziumot pedig éjszaka ajánlott fogyasztani, külön az egyéb vitaminoktól, mert ezek a hatóanyagok versengenek a felszívódásért.

A videóra rengeteg támogató komment érkezett: volt, aki hálát adott, hogy végre egy orvos nyíltan beszél a vitaminokról, mások pedig kiemelték, mennyire hasznos ez az egyszerű, de életmentőnek tűnő tanács.