Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Riasztást adott ki a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, minden mobilost érint

lipóma

Mintha két feje lett volna: hatalmas daganattal a nyakán élt egy férfi

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas, fejméretű tumorral a nyakán élt több mint 16 éven át egy orosz férfi. A daganatot házi praktikákkal próbálta meggyógyítani, hasztalanul.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lipómafejméretű daganatOroszországdaganatműtét

Egy 65 éves orosz férfi több mint 16 éven át élt egy hatalmas, fejméretű daganattal a nyakán. A férfi házi praktikákkal próbálta kezelni a tumort, remélve, hogy az majd magától elmúlik – írja a New York Post

Egy 65 éves orosz férfi több mint 16 éven át élt egy hatalmas, fejméretű daganattal a nyakán.
Egy 65 éves orosz férfi több mint 16 éven át élt egy hatalmas, fejméretű daganattal a nyakán. 
Fotó: Unsplash

A férfi nyakán található hatalmas méretű daganatot végül a Kirovi Regionális Klinikai Kórházban távolították el. Az orvosi csapat szerint a műtét rendkívül veszélyes volt, mivel a daganat nagyon közel volt a nagy erekhez és idegekhez. 

A tumort lipómaként azonosították, amely egy jóindulatú zsírszövetből álló daganat.

Az orvosok a műtét után hangsúlyozták, hogy a lipómán a házi kenőcsök és praktikák nem segítenek, ezért aki hasonló gondokkal küzd, mindenképpen keresse fel az orvosát. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!