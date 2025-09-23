Mintha két feje lett volna: hatalmas daganattal a nyakán élt egy férfi

Egy 65 éves orosz férfi több mint 16 éven át élt egy hatalmas, fejméretű daganattal a nyakán. A férfi házi praktikákkal próbálta kezelni a tumort, remélve, hogy az majd magától elmúlik – írja a New York Post.

A férfi nyakán található hatalmas méretű daganatot végül a Kirovi Regionális Klinikai Kórházban távolították el. Az orvosi csapat szerint a műtét rendkívül veszélyes volt, mivel a daganat nagyon közel volt a nagy erekhez és idegekhez.

A tumort lipómaként azonosították, amely egy jóindulatú zsírszövetből álló daganat.

Az orvosok a műtét után hangsúlyozták, hogy a lipómán a házi kenőcsök és praktikák nem segítenek, ezért aki hasonló gondokkal küzd, mindenképpen keresse fel az orvosát.