Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump így gúnyolódott az egyre szánalmasabb Zelenszkijen

AGEL kórház

Óriási, tök nagyságú daganatot szedtek ki egy emberből

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orvosi bravúr hajtottak végre a felvidéki doktorok. Több mint 18 kilós daganatot távolítottak el egy révkomáromi férfi testéből.
Link másolása
Vágólapra másolva!
AGEL kórházorvosdaganatműtétRévkomárom

Megmentették egy komáromi férfi életét a felvidéki orvosok, miután több mint 18 kilós daganatot távolítottak el a hasából.

daganat
A sebészek sikeresen eltávolították a teljes daganatot
Fotó: Izzet Cakalli / Pexels

Elképesztő, hogy a 62 éves úr már tíz éve tudott a testében növekvő elváltozásról, de a műtéttől való félelem miatt nem keresett orvosi segítséget. 

A daganat végül akkorára nőtt, mint egy tök, s már a közeli szervekre is nyomást gyakorolt – írja a Bors.

Sikeresen kivették a daganatot

A műtéti beavatkozás során a sebészek sikeresen eltávolították a teljes daganatot, és megóvták a beteg többi szervét is. A férfi a beavatkozás után jól érezte magát, és háláját fejezte ki a révkomáromi AGEL kórház orvosainak és az ápolóknak. A műtétet követően megkönnyebbülve és egészségesebben tekint a jövőbe. A férfi története figyelmeztetésül szolgálhat mindazok számára, akik hasonló tüneteket tapasztalnak, hogy ne halogassák az orvosi vizsgálatokat.

 

Az Origo a napokban arról írt, hogy hatalmas daganattal a nyakán élt egy férfi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!