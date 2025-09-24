Óriási, tök nagyságú daganatot szedtek ki egy emberből

Megmentették egy komáromi férfi életét a felvidéki orvosok, miután több mint 18 kilós daganatot távolítottak el a hasából.

A sebészek sikeresen eltávolították a teljes daganatot

Fotó: Izzet Cakalli / Pexels

Elképesztő, hogy a 62 éves úr már tíz éve tudott a testében növekvő elváltozásról, de a műtéttől való félelem miatt nem keresett orvosi segítséget.

A daganat végül akkorára nőtt, mint egy tök, s már a közeli szervekre is nyomást gyakorolt – írja a Bors.

Sikeresen kivették a daganatot

A műtéti beavatkozás során a sebészek sikeresen eltávolították a teljes daganatot, és megóvták a beteg többi szervét is. A férfi a beavatkozás után jól érezte magát, és háláját fejezte ki a révkomáromi AGEL kórház orvosainak és az ápolóknak. A műtétet követően megkönnyebbülve és egészségesebben tekint a jövőbe. A férfi története figyelmeztetésül szolgálhat mindazok számára, akik hasonló tüneteket tapasztalnak, hogy ne halogassák az orvosi vizsgálatokat.

