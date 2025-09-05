Dagesztán az erős emberek országa

Tény az, ahogy tavaly Csecsenföldön, itt is szembesültem azzal, hogy sok közös szavunk van, legyen az a papucs, a pék, a mecset, a ritka... Persze ezek után nem is csoda, hogy rokonnépnek tekintenek minket magyarokat és elképesztő vendégszeretettel fogadnak. Szazsid Szadizsov sportért felelő miniszter, amikor meghallotta, hogy Szijjártó Péter és Dzsudzsák Balázs egyik honfitársa jött az országba másnapra meghívót küldött nekem egy közös reggelire és a Dagesztáni Sporttörténeti Múzeum megtekintésére. A diplomácia és a sportdiplomácia működik, mert tényleg barátként fogadott a miniszter úr és kollégái. Róla azt kell tudni, hogy többszörös birkózó világbajnok és van egy olimpiai bronzérme is. Nem mellesleg háromcsillagos tábornok is.

Szazsid Szadizsov és Georg Spöttle Dagesztánban. Fotó: Georg Spöttle

Dagesztán: Szali Szulejmán, aki a tigrist is leverte

A múzeum elképesztő, mert Dagesztán rengeteg világbajnokot Európa bajnokot és olimpikont adott a világnak, főleg a birkózás és a súlyemelés terén. A tárlat Szali Szulejmán birkózóval és erőemberrel kezdődik, aki egy legenda Dagesztánban. A múlt században cirkuszokban lépett fel és a leghíresebb száma az volt, hogy a nyakába vett egy hosszú gerendát, amelybe 20 ember kapaszkodott, ő pedig megemelte őket és forgott velük, mint egy körhinta. Egy történet szerint egyszer kihívta őt a spanyolok birkózóbajnoka, ám Szali Szulejmán legyőzte őt is. A történet szerint a spanyol olyan mérges lett, hogy kinyitotta a tigris ketrecét, hogy az tépje szét Szulejmánt.

A tigris állítólag rá is támadt a dagesztáni legendára, ám az egy ütéssel leterítette azt.

Tény az, hogy a dagesztáni birkózók 25 olimpiai aranyérmet szereztek az elmúlt harminc évben. Ennek kulcsa a kemény edzés, amely tradicionális és modern elemekre épül. Ezen felül rengeteg országos, Európa-és világbajnok birkózójuk, boxolójuk és dzsúdósuk van. Az utóbbi években az MMA-ban is egyre több dagesztáni profi van. Sokukat más ország is leszerződtette, hogy ott legyenek a profi MMA térképén.

Szali Szulejmán, aki a tigrist is leverte.

Derbent: Harun al-Rashid kalifa városa

Dagesztán bővelkedik a történelmi helyekben is főleg a Selyemúton is betöltött fontossága miatt. Nem véletlen, hogy folyamatosan hódítások központjában állt legyenek azok Dzsingisz Kán mongoljai vagy Timur Lenk hadserege. A Kaukázus ezen része Perzsia kapuja volt.