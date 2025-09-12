Mindene kilátszott, mi szem-szájnak ingere – Dakota Johnson nem szégyenlős

Hírlevél

A vörös szőnyeg sokat látott már, de amit a színésznő a legutóbbi megjelenésével művelt, arra tényleg felkapta a fejét mindenki. Dakota Johnson a Kering Foundation gáláján olyan átlátszó fekete csipkeruhában jelent meg, hogy gyakorlatilag mindene kilátszott.
A 35 éves sztár egy teljesen átlátszó Gucci csipkeruhát húzott magára, amely alatt mindössze egy fekete melltartó és aprócska bugyi takarta a testét. A csipke hosszú ujjú volt és magas nyakú, de ez csak még inkább kiemelte azt, hogy az anyag szinte semmit nem rejtett el – írja a PageSix. A hatást fekete magassarkú szandál és gyémánt ékszerek koronázták meg, de a show-t egyértelműen Dakota Johnson bájai vitték el....akarjuk mondani, ruhája.

US actress Dakota Johnson attends the Kering Foundation 4th annual Caring For Women dinner at The Pool, Seagram Building in New York on September 11, 2025. (Photo by Leonardo MUNOZ / AFP)
Dakota Johnson fekete csipkeruhája szinte mindent megmutatott a Kering Foundation gáláján.
Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP

Dakota Johnson egyre merészebb szettjei

A színésznő stílusa az utóbbi hónapokban egyre provokatívabb: a Coldplay-frontember Chris Martinnal való szakítása után láthatóan élvezi a szingli életet, és ezt öltözködésében is kimutatja. Néhány hónapja egy másik teljesen átlátszó Nensi Dojaka ruhában sokkolta a rajongókat, most pedig ismét bizonyította, hogy nincs szégyenlősség benne.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 11: Dakota Johnson attends the Kering Foundation's Fourth Annual Caring for Women Dinner at The Pool on September 11, 2025 in New York City. Roy Rochlin/Getty Images for Kering/AFP (Photo by Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Persze nem mindenki tapsol állva: voltak, akik szerint a színésznő közönségessé teszi magát ezekben a ruhakölteményekben. Ám úgy tűnik, Dakota Johnson nem hagyja magát, és minél több kritika éri, annál merészebb szettekben mutatkozik.

Az biztos: a fekete csipkeruha, amelyben most megjelent, egyértelműen a mindent vagy semmit kategóriába tartozik. És Dakota Johnson egyértelműen a mindent választotta.

 

