Mindene kilátszott, mi szem-szájnak ingere – Dakota Johnson nem szégyenlős

A 35 éves sztár egy teljesen átlátszó Gucci csipkeruhát húzott magára, amely alatt mindössze egy fekete melltartó és aprócska bugyi takarta a testét. A csipke hosszú ujjú volt és magas nyakú, de ez csak még inkább kiemelte azt, hogy az anyag szinte semmit nem rejtett el – írja a PageSix. A hatást fekete magassarkú szandál és gyémánt ékszerek koronázták meg, de a show-t egyértelműen Dakota Johnson bájai vitték el....akarjuk mondani, ruhája.

Dakota Johnson fekete csipkeruhája szinte mindent megmutatott a Kering Foundation gáláján.

Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP

Dakota Johnson egyre merészebb szettjei

A színésznő stílusa az utóbbi hónapokban egyre provokatívabb: a Coldplay-frontember Chris Martinnal való szakítása után láthatóan élvezi a szingli életet, és ezt öltözködésében is kimutatja. Néhány hónapja egy másik teljesen átlátszó Nensi Dojaka ruhában sokkolta a rajongókat, most pedig ismét bizonyította, hogy nincs szégyenlősség benne.

Fotó: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Persze nem mindenki tapsol állva: voltak, akik szerint a színésznő közönségessé teszi magát ezekben a ruhakölteményekben. Ám úgy tűnik, Dakota Johnson nem hagyja magát, és minél több kritika éri, annál merészebb szettekben mutatkozik.

Az biztos: a fekete csipkeruha, amelyben most megjelent, egyértelműen a mindent vagy semmit kategóriába tartozik. És Dakota Johnson egyértelműen a mindent választotta.