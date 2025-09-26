Melltartó nélkül vonult Dakota Johnson – szexi képek

A Zürichi Filmfesztivál vörös szőnyegén a szexi színésznő ismét bebizonyította, hogy nemcsak a Dakota Johnson filmek miatt tartozik a legnagyobb sztárok közé. A színésznő egy áttetsző, szexi ruhát választott, amely minden figyelmet magára vont, miközben pályafutását a Golden Eye díjjal jutalmazták.

Dakota Johnson fekete csipkeruhája szinte mindent megmutatott a Kering Foundation gáláján.

Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP

A szexi színésznő, Dakota Johnson a vörös szőnyegen szexizett

Dakota Johnson, akit legtöbben a A szürke ötven árnyalata című produkcióból ismernek, újra nagy feltűnést keltett. A színésznő a Zürichi Filmfesztivál vörös szőnyegén melltartó nélkül, áttetsző csipkeruhában lépett a közönség elé, amely alig hagyott teret a képzeletnek.

Dakota Johnson fekete csipkeruhája szinte mindent megmutatott a Kering Foundation gáláján.

Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP

Az indigókék estélyi ruha felsőrésze áttetsző csipkéből készült, ál-galléros nyakrésszel, míg derekát ejtett szabás tette hangsúlyossá.

A földig érő tüllszoknya és a két ékszerköves gyűrű tovább emelték a megjelenés eleganciáját. Dakota Johnson barna haját lágy hullámokban viselte, sminkje pedig természetes árnyalatokkal tette teljessé a hatást.

Fotó: LUIZ RAMPELOTTO / NurPhoto

A színésznő a vörös szőnyegen több szögből is megmutatta szexi ruháját, majd színpadra lépett, hogy átvegye a rangos Golden Eye díjat.

Dakota Johnson szexi kép sorozata pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, ahol rajongói ismét áradoztak róla.

Fotó: MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez az áttetsző ruha nem az első merész választás volt tőle: a közelmúltban New Yorkban egy fekete, szintén áttetsző csipkeruhában jelent meg, a Madame Web premierjén pedig kristályokkal díszített Gucci kreációban. Dakota Johnson ezzel ismét bizonyította, hogy a színésznő nemcsak a filmekben, hanem a divatvilágban is bátran feszegeti a határokat – számolt be a nagyszerű eseményről a Pagesix.com.