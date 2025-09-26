Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Történelmi lelet, ez a koponya átírhatja az emberiség történetét

Dakota Johnson

Melltartó nélkül vonult Dakota Johnson – szexi képek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A színésznőismét reflektorfénybe került a vörös szőnyegen. A Dakota Johnson áttetsző, szexi ruhában jelent meg a filmfesztiválon, ahol a Dakota Johnson filmek sztárja rangos díjat is átvehetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dakota Johnsonszexizettszínésznő

A Zürichi Filmfesztivál vörös szőnyegén a szexi színésznő ismét bebizonyította, hogy nemcsak a Dakota Johnson filmek miatt tartozik a legnagyobb sztárok közé. A színésznő egy áttetsző, szexi ruhát választott, amely minden figyelmet magára vont, miközben pályafutását a Golden Eye díjjal jutalmazták.

US actress Dakota Johnson attends the Kering Foundation 4th annual Caring For Women dinner at The Pool, Seagram Building in New York on September 11, 2025. (Photo by Leonardo MUNOZ / AFP)
Dakota Johnson fekete csipkeruhája szinte mindent megmutatott a Kering Foundation gáláján.
Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP

A szexi színésznő, Dakota Johnson a vörös szőnyegen szexizett

Dakota Johnson, akit legtöbben a A szürke ötven árnyalata című produkcióból ismernek, újra nagy feltűnést keltett. A színésznő a Zürichi Filmfesztivál vörös szőnyegén melltartó nélkül, áttetsző csipkeruhában lépett a közönség elé, amely alig hagyott teret a képzeletnek.

US actress Dakota Johnson attends the Kering Foundation 4th annual Caring For Women dinner at The Pool, Seagram Building in New York on September 11, 2025. (Photo by Leonardo MUNOZ / AFP)
Dakota Johnson fekete csipkeruhája szinte mindent megmutatott a Kering Foundation gáláján.
Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP

Az indigókék estélyi ruha felsőrésze áttetsző csipkéből készült, ál-galléros nyakrésszel, míg derekát ejtett szabás tette hangsúlyossá. 

A földig érő tüllszoknya és a két ékszerköves gyűrű tovább emelték a megjelenés eleganciáját. Dakota Johnson barna haját lágy hullámokban viselte, sminkje pedig természetes árnyalatokkal tette teljessé a hatást.

Dakota Johnson attends the Kering Foundation's Caring for Women dinner at The Pool in New York City, United States, on September 11, 2025. The annual charity event gathers influential figures from fashion, film, and philanthropy to support global initiatives empowering women and fighting gender-based violence. (Photo by Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/NurPhoto) (Photo by Luiz Rampelotto / NurPhoto via AFP)
Fotó: LUIZ RAMPELOTTO / NurPhoto

A színésznő a vörös szőnyegen több szögből is megmutatta szexi ruháját, majd színpadra lépett, hogy átvegye a rangos Golden Eye díjat.

Dakota Johnson szexi kép sorozata pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, ahol rajongói ismét áradoztak róla.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 11: Dakota Johnson attends the Kering Foundation's Caring for Women dinner at The Pool on September 11, 2025 in New York City. Mike Coppola/Getty Images/AFP (Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez az áttetsző ruha nem az első merész választás volt tőle: a közelmúltban New Yorkban egy fekete, szintén áttetsző csipkeruhában jelent meg, a Madame Web premierjén pedig kristályokkal díszített Gucci kreációban. Dakota Johnson ezzel ismét bizonyította, hogy a színésznő nemcsak a filmekben, hanem a divatvilágban is bátran feszegeti a határokat – számolt be a nagyszerű eseményről a Pagesix.com.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!