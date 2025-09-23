Megsérült a Dancing with the Stars sztárja

Alix Earle, a népszerű TikTok-sztár őszintén beszélt a Dancing With the Stars című műsorban elszenvedett sérüléseiről – írja a Page Six.

Alix Earle, influenszer megsérült a Dancing With the Stars műsorában.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A 24 éves Alix a műsorban lehorzsolta a kulcscsontját, és a lábfeje is megsérült, letört az egyik lábujjáról a köröm. A kényelmetlen sérülések azonban nem állítják meg az influenszert, továbbra is keményen dolgozik, hogy a legjobb teljesítményt nyújthassa a műsorban.

Tarol a Dancing With the Stars új évada

Az évad premier adásában Alix Earle és profi partnere, Val Chmerkovskiy az egyik legmagasabb pontszámot érték el cha cha táncukkal, amelyet Britney Spears „Circus” című számára adtak elő.