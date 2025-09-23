Megsérült a Dancing with the Stars sztárja

Alix Earle, a népszerű TikTok-sztár őszintén beszélt a Dancing With the Stars című műsorban elszenvedett sérüléseiről – írja a Page Six.
A 24 éves Alix a műsorban lehorzsolta a kulcscsontját, és a lábfeje is megsérült, letört az egyik lábujjáról a köröm. A kényelmetlen sérülések azonban nem állítják meg az influenszert, továbbra is keményen dolgozik, hogy a legjobb teljesítményt nyújthassa a műsorban.
Az évad premier adásában Alix Earle és profi partnere, Val Chmerkovskiy az egyik legmagasabb pontszámot érték el cha cha táncukkal, amelyet Britney Spears „Circus” című számára adtak elő.