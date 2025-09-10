Ezek az ételek a legveszélyesebbek az agy számára

Egy 15 éven át tartó vizsgálat szerint a túl sok vörös hús fogyasztása és az édes, szénsavas üdítők rendszeres fogyasztása felgyorsíthatja a demencia és más krónikus betegségek kialakulását – figyelmeztet a DailyMail.

A kutatók közel 2 500 embert követtek nyomon, és azt találták, hogy azok, akiknek étrendje sok feldolgozott húst – például szalonna, hamburgerek – és cukros üdítőket tartalmazott, azoknál gyorsabban alakultak ki szív- és agyi betegségek, mint egészségesebb társaiknál.

Mediterrán diéta: védőhatás a demencia ellen

Ezzel szemben azok, akik a mediterrán diéta elveit követték – bőven fogyasztottak zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát, magvakat, hüvelyeseket és egészséges zsírokat –, jóval kevesebb krónikus betegségben szenvedtek a vizsgálat végére.

Fontos kiemelni, hogy az étrend alig volt hatással az életkorral járó ízületi problémákra, például az artritiszre.

A kutatás a svéd Nemzeti Öregedés- és Gondozáskutató Tanulmány (SNAC-K) résztvevőit követte 15 éven át, átlagéletkoruk a vizsgálat kezdetén 71 év volt, és a résztvevők többsége nő. A diétát ismétlődő kérdőívekkel értékelték, nem kényszerítették a résztvevőket külön étrendre, hanem az általuk szokásosan fogyasztott ételeket rangsorolták az egészséges táplálkozási mintákhoz viszonyítva.

A Harvard kutatói által kidolgozott Alternative Healthy Eating Index (AHEI) szintén segített a diéták pontozásában: jutalmazta a gyümölcsök, zöldségek, magvak, hüvelyesek és egészséges zsírok fogyasztását, míg levonta a pontot a vörös húsokért, feldolgozott termékekért, cukros üdítőkért és transzzsírokért.

A kutatók nemcsak egyes betegségeket vizsgáltak, hanem az ún. „multimorbiditást” is – vagyis azt, hogy az öregedés során hányféle krónikus betegséggel él valaki. Ez magában foglalta a szív- és érrendszeri betegségeket, a demenciát, a depressziót, a Parkinson-kórt, a cukorbetegséget, a rákot, valamint az ízületi és csontproblémákat (pl. artritisz, csontritkulás).

A vizsgálat végére azok, akik a legjobb étrendet követték, átlagosan két–három krónikus betegséggel kevesebbel rendelkeztek, mint a legrosszabb étrendet fogyasztók.