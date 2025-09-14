Orvosok döbbenetes felfedezése: fiataloknál is terjed egy alattomos kór

A demencia egyre több fiatalt érint világszerte, a szakértők szerint az életmódbeli tényezők és a mentális problémák állnak a háttérben - írja a Daily Mail.

Az elhízás és a stressz is növeli a demencia kockázatát

Fotó: Unsplash

A kutatások azt mutatják, hogy míg korábban a demencia főként az idősek betegsége volt, mára egyre gyakoribb a 65 év alattiaknál is. A 65 év felettiek harmadát érinti, de a 40 év körüli korosztályban is egyre több esetet diagnosztizálnak. Az Egyesült Államokban az 1990 és 2021 közötti időszakban megduplázódott a korai demencia eseteinek száma.

Miért érint egyre több fiatalt a demencia?

A szakértők szerint ennek oka részben az, hogy a fiatalabbak hamarabb fordulnak vizsgálatra, különösen családi kórelőzmény esetén. Ugyanakkor az elhízás, a cukorbetegség, a depresszió, a szorongás és a stressz is jelentősen növeli a kockázatot. A CDC adatai szerint az elhízott felnőttek aránya ma már 40 százalék, a depresszió előfordulása pedig 2015 óta megduplázódott.