Nem hiszi el, mivel tarthatja távol a demenciát

Egyre több kutatás bizonyítja, hogy az agy edzésével sokat tehetünk a szellemi frissességünkért. De vajon tényleg elég egy keresztrejtvény vagy puzzle ahhoz, hogy megállítsuk a demencia kialakulását?
A szakértők szerint nem teljesen – de késleltetni igenis lehet a tünetek megjelenését. A demencia elleni harcban minden apró szellemi kihívás számít.

A rejtvények és puzzle-ök serkentik az agy működését, így késleltethetik a demencia tüneteinek megjelenését.
Fotó: Unsplash

Roxi Carare professzor, a Southamptoni Egyetem klinikai neuroanatómusa szerint a rejtvények fokozzák az agy véráramlását, ami segíti a tápanyagellátást és a méreganyagok kiürülését – írja a The Guardian cikke. Ez különösen fontos, mert a merev érfalak – amelyeket a magas vérnyomás, a cukorbetegség vagy az egészségtelen életmód okozhat – hozzájárulnak az agyi hanyatláshoz.

A demencia tünetei késleltethetők

A fejtörők, puzzle-ök és keresztrejtvények több agyterületet is megdolgoztatnak: a látást, a memóriát és az összefüggések felismerését. 

Ez nemcsak az agyi vérkeringést fokozza, hanem sikerélményt is ad, ami jó hatással van a közérzetre.

 Ha mindezt közösségben végezzük, az még a magányt is csökkenti – amely önmagában is növeli az időskori betegségek kockázatát.

A professzor szerint a mozgás, a tápanyagokban gazdag étrend és a társas tevékenységek kombinációja lassíthatja a hanyatlást. Bár a genetikai hajlamot nem lehet kiiktatni, a demencia tünetei sokkal később jelentkezhetnek azoknál, akik aktívan edzik az agyukat és odafigyelnek az életmódjukra.

 

