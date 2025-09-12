Hírlevél

Hihetetlen beismerést tett a NATO a lengyel dróntámadás kapcsán – semmi sem az, aminek látszik!

Denise Richards

Szeméthegyek és mocsok: így néz ki Denise Richards háza

A hollywoodi csillogás mögött döbbenetes valóság tárult fel. Denise Richards háza szeméthegyekkel, porral és molyrágta ruhákkal van tele. A színésznő külön élő férje, Aaron Phypers beengedte a kamerákat a 3,5 millió dolláros villába, amelyben káosz és teljes széthullás uralkodik. A látvány mindenkit sokkolt.
Az Inside Edition forgatócsoportja szennyes ruhákkal teli szobákat, szeméttel borított bútorokat és egy gyerekszobát talált, ahol plüssállatok hevertek szanaszét. Phypers a kamerának mutatta: „Több száz dollár értékű vintage ruha van itt, de mindet ellepték a molyok.” A fürdőszoba pultja szintén tele volt Denise Richards félig használt kozmetikumjaival. Mocsok mindenütt. „Denise mindig csak vásárol és vásárol, még több sminket hoz haza” – panaszkodott a férfi.

BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 29: Aaron Phypers and Denise Richards attend American Humane's 2018 American Humane Hero Dog Awards at The Beverly Hilton Hotel on September 29, 2018 in Beverly Hills, California. Jon Kopaloff/Getty Images,,/AFP (Photo by Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Denise Richards egykori férje szeméthegyekkel és mocsokkal teli házat mutatott, amit a színésznő állítólag hátrahagyott.
Fotó: JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Denise Richards válása botrányba fulladt

A színésznő a bírósági iratokban azzal védekezett, hogy már két éve kiköltözött, és volt férje családját hibáztatta a lakás lepusztításáért. Richards szerint Phypers és rokonai nem fizették a bérleti díjat, ráadásul 15 kutyával költöztek be a ház alsó szintjére, így most kilakoltatás fenyegeti őket – írja a PageSix.

Phypers ezzel szemben azzal vádolja exét, hogy ő felelős a szemétért és a káoszért. 

Nem tudom, hogy ez felhalmozási mánia vagy valami más, de biztos, hogy nem normális

 – nyilatkozta. Hozzátette: Denise Richards azért vádolja őt bántalmazással, mert ő vetett véget nyilvánosan a kapcsolatuknak, és a színésznő bosszúból terjeszti a történetet.

 

