Szeméthegyek és mocsok: így néz ki Denise Richards háza

Az Inside Edition forgatócsoportja szennyes ruhákkal teli szobákat, szeméttel borított bútorokat és egy gyerekszobát talált, ahol plüssállatok hevertek szanaszét. Phypers a kamerának mutatta: „Több száz dollár értékű vintage ruha van itt, de mindet ellepték a molyok.” A fürdőszoba pultja szintén tele volt Denise Richards félig használt kozmetikumjaival. Mocsok mindenütt. „Denise mindig csak vásárol és vásárol, még több sminket hoz haza” – panaszkodott a férfi.

Denise Richards egykori férje szeméthegyekkel és mocsokkal teli házat mutatott, amit a színésznő állítólag hátrahagyott.

Fotó: JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Denise Richards válása botrányba fulladt

A színésznő a bírósági iratokban azzal védekezett, hogy már két éve kiköltözött, és volt férje családját hibáztatta a lakás lepusztításáért. Richards szerint Phypers és rokonai nem fizették a bérleti díjat, ráadásul 15 kutyával költöztek be a ház alsó szintjére, így most kilakoltatás fenyegeti őket – írja a PageSix.

Inside Denise Richards and Aaron Phypers’ house of squalor with stained rugs and moth-covered clothes https://t.co/kDqqEHK2Ec pic.twitter.com/EN5G10UHg3 — Page Six (@PageSix) September 12, 2025

Phypers ezzel szemben azzal vádolja exét, hogy ő felelős a szemétért és a káoszért.

Nem tudom, hogy ez felhalmozási mánia vagy valami más, de biztos, hogy nem normális

– nyilatkozta. Hozzátette: Denise Richards azért vádolja őt bántalmazással, mert ő vetett véget nyilvánosan a kapcsolatuknak, és a színésznő bosszúból terjeszti a történetet.