Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ősztől minden autóst érint ez a szigorítás, kellemetlen bírság jöhet

depresszió

Ez a diéta segíthet a depresszió kezelésében

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Érdekes következtetésre jutottak az Ohio Állami Egyetem kutatói. A keto diéta 10 hetes alkalmazása közel 70 százalékkal csökkentheti a depresszió tüneteit egyetemistáknál, ami 20 százalékkal több, mint a hagyományos kezelések esetében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
depressziódiétaOhio államtanulmány

Egy friss amerikai kutatás szerint a ketogén diéta nemcsak fogyást segíthet elő, hanem a depresszió tüneteit is jelentősen enyhítheti – legalábbis egyetemisták körében.

Ilyen a magasan funkcionáló depresszió: lehet, hogy te is ebben szenvedsz, csak még nem tudsz róla, magasanfunkcionálódepresszió
Kívülről szinte láthatatlan betegség, belülről azonban folyamatos küzdelem a depresszió
Fotó: Shutterstock/Eldar Nurkovic

Az Ohio Állami Egyetem kutatói egy kis léptékű, de ígéretes tanulmányban vizsgálták a szigorúan alacsony szénhidráttartalmú étrend hatásait depresszióval küzdő hallgatók körében. 

Egyre többen keresnek természetes, életmódbeli megoldásokat a mentális egészség javítására, különösen a fiatalabb generáció körében. Nos, a mostani kutatásban résztvevők már korábban is kaptak kezelést, és a diétát körülbelül 10–12 héten át követték – írja a Newsweek.

A diéta hatással van a depresszióra

Az eredmények látványosak voltak: a depressziós tünetek 70% körüli csökkenést mutattak, javult a kognitív teljesítmény és az általános jóllét, ráadásul a ketogén étrenddel a résztvevők átlagosan 5 kilót fogytak is. Azonban fontos megjegyezni, hogy a kutatás kis mintán zajlott (a 24-ből mindössze 16 fő fejezte be), és nem volt kontrollcsoport, így az eredmények nem tekinthetők végleges bizonyítéknak. Ennek ellenére a diéta ígéretes kiegészítője lehet a depresszió kezelésének – de csak szakemberrel egyeztetve érdemes kipróbálni. Addig is, aki életmódváltáson gondolkodik a lelki egyensúly javítása érdekében, érdemes dietetikussal vagy orvossal konzultálnia, mielőtt belevág egy ilyen szigorú étrendbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!