Ez a diéta segíthet a depresszió kezelésében

Egy friss amerikai kutatás szerint a ketogén diéta nemcsak fogyást segíthet elő, hanem a depresszió tüneteit is jelentősen enyhítheti – legalábbis egyetemisták körében.

Kívülről szinte láthatatlan betegség, belülről azonban folyamatos küzdelem a depresszió

Fotó: Shutterstock/Eldar Nurkovic

Az Ohio Állami Egyetem kutatói egy kis léptékű, de ígéretes tanulmányban vizsgálták a szigorúan alacsony szénhidráttartalmú étrend hatásait depresszióval küzdő hallgatók körében.

Egyre többen keresnek természetes, életmódbeli megoldásokat a mentális egészség javítására, különösen a fiatalabb generáció körében. Nos, a mostani kutatásban résztvevők már korábban is kaptak kezelést, és a diétát körülbelül 10–12 héten át követték – írja a Newsweek.

A diéta hatással van a depresszióra

Az eredmények látványosak voltak: a depressziós tünetek 70% körüli csökkenést mutattak, javult a kognitív teljesítmény és az általános jóllét, ráadásul a ketogén étrenddel a résztvevők átlagosan 5 kilót fogytak is. Azonban fontos megjegyezni, hogy a kutatás kis mintán zajlott (a 24-ből mindössze 16 fő fejezte be), és nem volt kontrollcsoport, így az eredmények nem tekinthetők végleges bizonyítéknak. Ennek ellenére a diéta ígéretes kiegészítője lehet a depresszió kezelésének – de csak szakemberrel egyeztetve érdemes kipróbálni. Addig is, aki életmódváltáson gondolkodik a lelki egyensúly javítása érdekében, érdemes dietetikussal vagy orvossal konzultálnia, mielőtt belevág egy ilyen szigorú étrendbe.