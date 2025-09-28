Rejtett veszély: egy népszerű termék fokozhatja a depresszió kialakulását

A depresszió kialakulásában számos tényező játszik szerepet, de a táplálkozás hatását sokáig alábecsülték. Egy új kutatás most rávilágított: a cukros üdítők rendszeres fogyasztása és a depressziós tünetek megjelenése között egyértelmű kapcsolat áll fenn, főként a nőknél - számol be a Fit Book.

A depresszió kockázatát növelhetik a cukros üdítők

Fotó: Unsplash

Depresszió és cukros üdítők – új összefüggés

A Marburg és Münster városában végzett felmérés során közel ezer felnőttet vizsgáltak, közülük több száznál diagnosztizáltak major depressziót. Az eredmények szerint a rendszeresen üdítőt fogyasztó nők 17 százalékkal nagyobb eséllyel szenvedtek depressziótól, mint azok, akik kerülték a cukros italokat. A férfiaknál ilyen összefüggést nem találtak.

A kutatók szerint a kapcsolat a bélmikrobiomon keresztül magyarázható. A softdrink-fogyasztó nők bélrendszerében nagyobb mennyiségben fordult elő az Eggerthella nevű baktérium, amelyet korábban már összefüggésbe hoztak a depresszióval. Ez a változás akár közvetlenül is hozzájárulhat a tünetek súlyosbodásához.

