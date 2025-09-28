Tragédia az Ohio State-en: diák holttestét találták meg az egyetem stadionjában

Az Ohio State University közleménye szerint William Meyers, a Fairfield-i, Connecticutból származó harmadéves számvitel szakos diák holttestét az Ohio Stadium északkeleti sarkában találták meg. A helyszínre délelőtt 10 órakor riasztották a mentőket, mikor felfedezték a tragikus esetet. - írja a New York Post.

Diák holttestét találták meg az Ohio State stadionjában (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Az egyetem hivatalos képviselője, Ben Johnson, a család és a barátok iránti együttérzését fejezte ki a nehéz időszakban. A futballcsapat nem játszott a stadionban a hétvégén, mivel Seattle-be utaztak, ahol magabiztosan győzték le a University of Washington csapatát 24–6-ra.

Az Ohio Stadium, amelyet „The Horseshoe” néven is ismernek egyedi alakja miatt, 1922-ben nyílt meg, és azóta számos átalakításon esett át, hogy a több mint 102 000 nézőt befogadni tudja.

Tragikus múlt a stadionban – újabb diák halála

Az eset nem az első szomorú esemény a stadionban. Tavaly májusban egy nő ugrott le a stadionból az egyetem diplomaosztója során. Larissa Brady, a Georgia állambeli anya, számos pszichés problémával küzdött, és a nyomozás szerint öngyilkosság áldozata lett.