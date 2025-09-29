Ebben a csizmában akkorát lehet esni, mint a világ, most mégis nagy divat lesz

Diana hercegné a 80-as években nemcsak a brit királyi család tagjaként, hanem stílusikonként is hatalmas figyelmet kapott. Ruhatárát a klasszikus elegancia és a modern megoldások ötvözése jellemezte, és gyakran bátran szembement a szigorú királyi öltözködési szabályokkal – írja a német Vogue.

Diana hercegné

Fotó: PATRICK RIVIERE / AFP

Idén ősszel újra visszatér Diana hercegné egyik kedvenc darabja a törpesarkú csizma, eredeti nevén Kitten Heel csizma.

A 80-as években Diana előszeretettel viselte a kényelmes, mégis elegáns törpesarkú csizmákat, amelyeket különféle szettekhez kombinált. 1984-ben például a brit nagykövetség oslói rendezvényén bársonyszoknyához és masnis blúzhoz választotta ezeket a lábbeliket, amelyek finom, nőies megjelenést kölcsönöztek neki. Egy évvel később, 1985-ben ismét hasonló stílusban jelent meg, akkor már kockás szoknyával és fekete csizmával.

A törpesarkú csizmák 2025-ben modernebb formában tértek vissza. A karcsúbb sarok és letisztult vonalak teszik igazán trendivé a 80-as évek ikonikus darabját. A divatrajongók idén ősszel többféleképpen viselhetik: elegáns fekete bőrkabáttal, szürke nadrággal és bordó bőrkabáttal, vagy akár lezserebb stílusban, széles szárú farmerrel és oversized blézerrel.