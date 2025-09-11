Hírlevél

Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

disznófej

Kiderült, kik állnak a mecseteket ért disznófejes provokáció mögött

Gyűlöletkeltés miatt indított eljárást a rendőrség, miután több Párizs környéki mecset előtt is levágott disznófejeket találtak.
A Párizs környéki mecsetek előtt két nappal ezelőtt talált disznófejeket külföldi állampolgárságú személyek helyezték el, akik azonnal elhagyták az országot – közölte a párizsi ügyészség, elítélve „a nyilvánvaló szándékot zavargások kiváltására a nemzeten belül”. 

A hívők elhagyják az Islah mecsetet Montreuilben, Seine-Saint-Denis-ben, Párizs külvárosában, 2025. szeptember 9-én, miután reggel disznófejeket találtak az épület bejáratánál.
A hívők elhagyják az Islah mecsetet Montreuilben, Seine-Saint-Denis-ben, Párizs külvárosában, 2025. szeptember 9-én, miután reggel disznófejeket találtak az épület bejáratánál Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A vádhatóság megerősítette a BFM hírtévé értesülését, miszerint 

„egy normandiai gazda jelentkezett a rendőrségen és elmondta: egy szerb rendszámú járművel érkező két személy tíz disznófejet vásárolt tőle”. 

„A térfigyelő kamerák felvételeinek vizsgálata megállapította, hogy ugyanazzal a járművel érkeztek ezek a személyek Párizsba, az Oberkampf (negyed) közelébe, szeptember 8-ról 9-re virradóra” – tudatta az ügyészség.  

A felvételek „azt is bizonyították, hogy a két férfi több mecset előtt helyezte el a fejeket” – tette hozzá a vádhatóság. Ezek a személyek „feltételezhetően egy horvát telefonszámot használtak, amelynek nyomon követése igazolja, hogy kedd reggel, a bűncselekmények elkövetése után átlépték a francia-belga határt” – hangsúlyozta az ügyészség.  

Kilenc sertésfejet, az iszlám vallás szerint tisztátalan állatot, találtak kedd reggel párizsi és négy másik, főváros környéki város (Montreuil, Montrouge, Malakoff és Gentilly) mecsetei előtt.  

Bruno Retailleau belügyminiszter az X-en azt üzente, teljes mértékben az érintett mecsetek hívei és vezetői mellett áll, és mérhetetlen hitványságnak nevezte a vallási helyszínek elleni provokációt, míg Emmanuel Macron elnök a párizsi muszlim közösség képviselőivel beszélt, és kifejezte nekik támogatását – jelentette az elnök környezete.  

A párizsi rendőrfőnök, Laurent Nunez, egyből arra utalt, hogy elképzelhető, hogy „külföldi beavatkozás” történt. Korábbi esetekre hivatkozott, amelyeket szintén lehetséges külföldi beavatkozásoknak tulajdonítottak a hatóságok, egyebek mellett a 2023 őszén a párizsi falakon megjelenő Dávid-csillagokat, és a 2024 májusában a Holokauszt-emlékműre festett vörös kezeket.  

Az ügyészség faji vagy vallási hovatartozáson alapuló diszkriminációval súlyosbított gyűlöletkeltés miatt indított eljárást.  

Franciaországban a becslések szerint 5-6 millió gyakorló és nem gyakorló muszlim él, így az iszlám az ország második legjelentősebb vallása, a francia muszlim közösség pedig Európában az egyik legnagyobb.  

A 2025 januárja és májusa között Franciaországban regisztrált iszlámellenes cselekmények száma 75 százalékkal nőtt 2024-hez képest, a személyek elleni támadások száma pedig megháromszorozódott a belügyminisztérium júliusban közzétett adatai szerint. 

 

