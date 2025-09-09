Hírlevél

Rendkívüli

Putyin megfenyegette Brüsszelt

disznófej

Hátborzongató reggel: disznófejeket találtak több mecset épülete előtt is

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Felháborító eset rázta meg kedd reggel Párizst és környékét. Több mecset elé disznófejet helyeztek el ismeretlen elkövetők.
Disznófejeket találtak kedd reggel több mecset épülete előtt a francia főváros, illetve a párizsi agglomeráció területén – jelentette be a rendőrség az X közösségi oldalon.

Disznófej került több párizsi mecset elé, a rendőrség nyomozást indított az ügyben.
Disznófej került több párizsi mecset elé, a rendőrség nyomozást indított az ügyben Fotó: Scott Rodgerson /Unplash

Disznófejek Párizs több pontján: nyomozást indított a rendőrség

Laurent Nunez párizsi rendőrfőkapitány közölte: nyomozást indítottak, és mindent megtesznek, hogy kézre kerítsék „ezeknek a gyalázatos tetteknek” az elkövetőit.

Bruno Retailleau belügyminiszter szintén az X-en üzent, kiemelve, hogy teljes mértékben az érintett mecsetek hívei és vezetői mellett áll, és mérhetetlen hitványságnak nevezte a vallási helyszínek elleni provokációt.

Az AFP francia hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a disznófejeket közterületen találták meg Párizsban, valamint a fővárostól keletre Seine-Saint-Denis megyében és délnyugaton Hauts-de-Seine területén.

Korábban az Eiffel-toronyra való engedély nélküli felmászás is komoly botrányt kavart – erről már beszámolt az Origo is.

 

