Tudósok megfejtették, hogy mi segíti elő az egyik legpusztítóbb rák terjedését

A dohányzás káros az egészségre – ezt már eddig is tudtuk, egy új tanulmány szerint azonban közvetlen szerepet játszhat a hasnyálmirigyrák kialakulásában és terjedésében, mivel a cigarettafüstben található vegyi anyagok módosítják az immunrendszer működését.

A dohányzás növeli a hasnyálmirigyrák kialakulását

Fotó: Pinterest

A kutatók laboratóriumi sejtkísérletek, állatkísérletek és emberi szövetminták alapján kimutatták, hogy ezek az anyagok fokozzák a szabályozó T-sejtek aktivitását, amelyek elnyomják a daganatellenes immunválaszt.

Ez lehetővé teszi a daganat gyorsabb növekedését és terjedését – olvasható a healthline.com-on.

A dohányzás hamarabb ölhet

Ezen túlmenően a dohányfüst vegyületei nemcsak a meglévő rákot segíthetik elő, hanem a rákmegelőző elváltozások kialakulását is előidézhetik. Az emberi mintákban azt találták, hogy a dohányzók daganatos szöveteiben erősebb volt az AhR-útvonal aktivációja és magasabb volt a Treg sejtek aránya – különösen azoknál, akik hosszú ideig dohányoztak. A kutatók szerint ez a mechanizmus új terápiás célpontokat is kínálhat, de ezek klinikai alkalmazása még további vizsgálatokat igényel. A tanulmány egyértelműen alátámasztja, hogy a dohányzás jelentősen növeli a hasnyálmirigyrák kockázatát, és a leszokás nemcsak ezt, hanem más betegségek esélyét is csökkentheti.