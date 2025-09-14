Hírlevél

Tudósok megfejtették, hogy mi segíti elő az egyik legpusztítóbb rák terjedését

Tudósok megfejtették, hogy mi segíti elő az egyik legpusztítóbb rák terjedését

Egy új tanulmány szerint a cigarettafüstben található vegyi anyagok elősegíthetik a hasnyálmirigyrák növekedését és terjedését azáltal, hogy átprogramozzák az immunrendszert. Bár korábbi kutatások már összefüggést mutattak ki a dohányzás és a hasnyálmirigyrák kialakulása között, ez a vizsgálat új fényt vet arra, pontosan hogyan hatnak a cigarettafüstben található vegyületek a daganat fejlődésére.
A dohányzás káros az egészségre – ezt már eddig is tudtuk, egy új tanulmány szerint azonban közvetlen szerepet játszhat a hasnyálmirigyrák kialakulásában és terjedésében, mivel a cigarettafüstben található vegyi anyagok módosítják az immunrendszer működését.

A dohányzás növeli a hasnyálmirigyrák kialakulását
A kutatók laboratóriumi sejtkísérletek, állatkísérletek és emberi szövetminták alapján kimutatták, hogy ezek az anyagok fokozzák a szabályozó T-sejtek aktivitását, amelyek elnyomják a daganatellenes immunválaszt. 

Ez lehetővé teszi a daganat gyorsabb növekedését és terjedését – olvasható a healthline.com-on.

A dohányzás hamarabb ölhet

Ezen túlmenően a dohányfüst vegyületei nemcsak a meglévő rákot segíthetik elő, hanem a rákmegelőző elváltozások kialakulását is előidézhetik. Az emberi mintákban azt találták, hogy a dohányzók daganatos szöveteiben erősebb volt az AhR-útvonal aktivációja és magasabb volt a Treg sejtek aránya – különösen azoknál, akik hosszú ideig dohányoztak. A kutatók szerint ez a mechanizmus új terápiás célpontokat is kínálhat, de ezek klinikai alkalmazása még további vizsgálatokat igényel. A tanulmány egyértelműen alátámasztja, hogy a dohányzás jelentősen növeli a hasnyálmirigyrák kockázatát, és a leszokás nemcsak ezt, hanem más betegségek esélyét is csökkentheti.

 

