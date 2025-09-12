Hírlevél

Rendkívüli

Döbbenetes dolgot ért el az EU Trumpnál: Putyin retteghet

Kiskutya

Egyenesen tündéri Dolhai Attiláék új családtagja

7 perce
Olvasási idő: 2 perc
Majdnem elolvadtak a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatának tagjai, amikor igazgatójuk bemutatta új családtagját. Dolhai Attila körülbelül egy hónappal ezelőtt egy keverék kiskutyát fogadott örökbe.
Kiskutyamenhelydolhai attila

Új taggal bővült Dolhai Attila családja – közölte a feol.hu. A színházigazgató egy németjuhászra hajazó keverék kiskutyát választott.

Dolhai Attila egy hónapja vitte haza a kiskutyát – Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin
Dolhai Attila egy hónapja vitte haza a kiskutyát
Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin 

 

A most már két hónapos németjuhászra hajazó keverék kutyáról Facebook-oldalán osztott meg videót a színházigazgató. Érdemes megnézni a felvételt, hiszen a kis jövevény tündéri.  

Dolhai Attila menhelyről fogadta örökbe a kiskutyát

A kölyökkutyát az Árvácska menhelyről fogadták örökbe Dolhaiék, s láthatóan nagyon jól érzi magát új otthonában. Teszi, amit egy kiskutyának csinálnia kell, szagol, nyalogat, kíváncsian szemléli a körülötte zajló dolgokat.

Dolhai Attilával kapcsolatban július közepén írta meg az Origo, hogy Budapestről Székesfehérvárra költözik és igazgató lesz.  

 

