Egyenesen tündéri Dolhai Attiláék új családtagja

Új taggal bővült Dolhai Attila családja – közölte a feol.hu. A színházigazgató egy németjuhászra hajazó keverék kiskutyát választott.

Dolhai Attila egy hónapja vitte haza a kiskutyát

Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

A most már két hónapos németjuhászra hajazó keverék kutyáról Facebook-oldalán osztott meg videót a színházigazgató. Érdemes megnézni a felvételt, hiszen a kis jövevény tündéri.

Dolhai Attila menhelyről fogadta örökbe a kiskutyát

A kölyökkutyát az Árvácska menhelyről fogadták örökbe Dolhaiék, s láthatóan nagyon jól érzi magát új otthonában. Teszi, amit egy kiskutyának csinálnia kell, szagol, nyalogat, kíváncsian szemléli a körülötte zajló dolgokat.

Dolhai Attilával kapcsolatban július közepén írta meg az Origo, hogy Budapestről Székesfehérvárra költözik és igazgató lesz.