Rendkívüli

Kész, ennyi volt: Trump véget vetett az orosz-ukrán háborúnak – és a győztest is kihirdették

Donald Trump

Trump terrorszervezetnek akarja minősíteni az Antifát

57 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az elnök kijelentette: az Antifa terrorszervezetként való nyilvánítását kezdeményezi, és vizsgálatot sürget az antifák finanszírozói ellen. A közleményét támogatóinak címezte, akiket amerikai hazafiaknak nevezett. Donald Trump ismét kemény szavakkal fordult a radikális baloldal ellen.
Donald Trump antifa terrorszervezet Antifa vizsgálat

Az Egyesült Államok elnöke nem kertelt, amikor közösségi oldalán az Antifa ügyében nyilatkozott. Donald Trump az antifákat betegnek és veszélyesnek nevezte, a szervezetet pedig fő terrorfenyegetésként kezelné.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 08: U.S. President Donald Trump speaks at the Museum of the Bible September 8, 2025 in Washington, DC. Trump addressed the White House Religious Liberties Commission during the event. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump terrorszervezetként jelölte meg a radikális, progresszív, liberális baloldali Antifa szervezetet Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump terrorszervezetté nyilvánítaná az Antifát

Donald Trump kijelentette, hogy az Antifa terrorszervezetként való kijelölését kezdeményezi. A közösségi oldalán közzétett üzenetében hangsúlyozta: az antifák egy „beteg, veszélyes, radikális baloldali katasztrófa”, amelyet fő terrorfenyegetésként kell kezelni.

Örömmel tájékoztatom sok amerikai hazafinkat, hogy az ANTIFÁT – EGY BETEG, VESZÉLYES, RADIKÁLIS BALOLDALI KATASZTRÓFÁT – FŐ TERRORSZERVEZETKÉNT JELÖLÖM MEG. Azt is határozottan javasolni fogom, hogy az Antifa finanszírozóit a legmagasabb jogi normák és gyakorlatok szerint alaposan vizsgálják ki. Köszönöm a figyelmet erre az ügyre!

– írta Donald Trump a közösségi oldalán.

Az elnök hozzátette, hogy vizsgálatot javasol azok ellen is, akik anyagilag támogatják az Antifa működését. Donald Trump szerint ezeknek a vizsgálatoknak a legszigorúbb jogi normák szerint kell lefolyniuk, hogy világos üzenetet küldjenek a liberális és radikális baloldali támogatóiknak.

Közleményében Trump amerikai hazafiaknak nevezte követőit, és megköszönte figyelmüket az ügy iránt. Szavai szerint a radikális baloldal elleni fellépés a nemzet biztonsága szempontjából kiemelt jelentőségű.

 

