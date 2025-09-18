Trump terrorszervezetnek akarja minősíteni az Antifát

Az Egyesült Államok elnöke nem kertelt, amikor közösségi oldalán az Antifa ügyében nyilatkozott. Donald Trump az antifákat betegnek és veszélyesnek nevezte, a szervezetet pedig fő terrorfenyegetésként kezelné.

Donald Trump terrorszervezetként jelölte meg a radikális, progresszív, liberális baloldali Antifa szervezetet Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump terrorszervezetté nyilvánítaná az Antifát

Donald Trump kijelentette, hogy az Antifa terrorszervezetként való kijelölését kezdeményezi. A közösségi oldalán közzétett üzenetében hangsúlyozta: az antifák egy „beteg, veszélyes, radikális baloldali katasztrófa”, amelyet fő terrorfenyegetésként kell kezelni.

Örömmel tájékoztatom sok amerikai hazafinkat, hogy az ANTIFÁT – EGY BETEG, VESZÉLYES, RADIKÁLIS BALOLDALI KATASZTRÓFÁT – FŐ TERRORSZERVEZETKÉNT JELÖLÖM MEG. Azt is határozottan javasolni fogom, hogy az Antifa finanszírozóit a legmagasabb jogi normák és gyakorlatok szerint alaposan vizsgálják ki. Köszönöm a figyelmet erre az ügyre!

– írta Donald Trump a közösségi oldalán.

Az elnök hozzátette, hogy vizsgálatot javasol azok ellen is, akik anyagilag támogatják az Antifa működését. Donald Trump szerint ezeknek a vizsgálatoknak a legszigorúbb jogi normák szerint kell lefolyniuk, hogy világos üzenetet küldjenek a liberális és radikális baloldali támogatóiknak.

Közleményében Trump amerikai hazafiaknak nevezte követőit, és megköszönte figyelmüket az ügy iránt. Szavai szerint a radikális baloldal elleni fellépés a nemzet biztonsága szempontjából kiemelt jelentőségű.