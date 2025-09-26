Hihetetlen bejelentést tett Donald Trump a háborúval kapcsolatban

„Úgy tűnik, megszületett a megállapodás Gázáról. Úgy gondolom, ez a megállapodás vissza fogja hozni a túszokat, és véget vet a háborúnak” – mondta Donald Trump a sajtónak a Reuters szerint.

Donald Trump (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Donald Trump Gázáról

Korábban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ENSZ Közgyűlésén kijelentette, hogy a Gázai övezetben zajló háború akkor érhet véget, ha a Hamász elfogadja az övezet demilitarizálására vonatkozó feltételeket. A Hamász nyilvánosan elutasította a demilitarizálás követelményét, ugyanakkor jelezte, hogy hajlandó szabadon engedni az izraeli túszokat cserébe a tűzszünetért, az izraeli erők kivonásáért a Gázai övezetből és a palesztin foglyok szabadon engedéséért.