Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

Donald Trump

Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Titkosszolgálat őrizetbe vett egy férfit Washingtonban, miután szombat este lézerpointerrel világított rá Donald Trump amerikai elnök helikopterére, a Marine One-ra, amely éppen a Fehér Ház területéről szállt fel. Az ügyészség közlése szerint a gyanúsított ellen repülőgép veszélyeztetése miatt emeltek vádat, ami szövetségi bűncselekménynek számít.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trumplézerhelikopter

A bírósági iratok szerint a férfit, akit Jacob Samuel Winklerként azonosítottak, a Fehér Ház közelében, a Constitution Avenue-n látták, amint félmeztelenül kiabál magában. Egy szolgálatot teljesítő titkosszolgálati tiszt, Diego Santiago felfigyelt rá, és amikor zseblámpájával rávilágított, Winkler a rendőr szemébe irányította a vörös lézert, rövid időre elvakítva őt.

Most érkezett: rálőttek Donald Trump helikopterére
Most érkezett: rálőttek Donald Trump helikopterére Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezt követően a férfi a Marine One helikopter felé fordította a pointert, miközben Trump is a fedélzeten tartózkodott. A tiszt jelentése szerint ez rendkívül veszélyes helyzetet teremtett, mivel a lézersugár a pilóták átmeneti megvakulását vagy tájékozódási zavarát okozhatta volna, különösen az alacsony repülési szakaszban, amikor más helikopterek is a közelben voltak.

A titkosszolgálati ügynök azonnal lefegyverezte és megbilincselte a férfit, akinél egy három hüvelykes pengéjű kést is találtak. Letartóztatása közben Winkler többször azt ismételgette: „Bocsánatot kell kérnem Donald Trumptól” és „Elnézést kérek Donald Trumptól.”

A férfi a kihallgatáson beismerte, hogy valóban a Marine One-ra irányította a lézert, de állítása szerint nem tudta, hogy ezzel bűncselekményt követ el. „Mindenféle dologra szoktam irányítani, például stoptáblákra” – mondta.

Az amerikai törvények szerint repülőgépre lézerpointert irányítani szövetségi bűncselekmény, amelyért akár öt év börtön és 250 ezer dolláros pénzbírság is kiszabható - írja az NBC.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!