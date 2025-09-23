Most érkezett: megcélozták Donald Trump helikopterét

A bírósági iratok szerint a férfit, akit Jacob Samuel Winklerként azonosítottak, a Fehér Ház közelében, a Constitution Avenue-n látták, amint félmeztelenül kiabál magában. Egy szolgálatot teljesítő titkosszolgálati tiszt, Diego Santiago felfigyelt rá, és amikor zseblámpájával rávilágított, Winkler a rendőr szemébe irányította a vörös lézert, rövid időre elvakítva őt.

Most érkezett: rálőttek Donald Trump helikopterére Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezt követően a férfi a Marine One helikopter felé fordította a pointert, miközben Trump is a fedélzeten tartózkodott. A tiszt jelentése szerint ez rendkívül veszélyes helyzetet teremtett, mivel a lézersugár a pilóták átmeneti megvakulását vagy tájékozódási zavarát okozhatta volna, különösen az alacsony repülési szakaszban, amikor más helikopterek is a közelben voltak.

A titkosszolgálati ügynök azonnal lefegyverezte és megbilincselte a férfit, akinél egy három hüvelykes pengéjű kést is találtak. Letartóztatása közben Winkler többször azt ismételgette: „Bocsánatot kell kérnem Donald Trumptól” és „Elnézést kérek Donald Trumptól.”

A férfi a kihallgatáson beismerte, hogy valóban a Marine One-ra irányította a lézert, de állítása szerint nem tudta, hogy ezzel bűncselekményt követ el. „Mindenféle dologra szoktam irányítani, például stoptáblákra” – mondta.

Az amerikai törvények szerint repülőgépre lézerpointert irányítani szövetségi bűncselekmény, amelyért akár öt év börtön és 250 ezer dolláros pénzbírság is kiszabható - írja az NBC.