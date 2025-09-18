Olyan volt a királyi vacsora, mint a politikai sakktábla

III. Károly brit király szeptember 17-én este pompás állami bankettet adott Donald Trump amerikai elnök tiszteletére a windsori kastélyban.

Donald Trump amerikai elnök (középen), Katalin walesi hercegné és III. Károly brit király a szerda esti banketten

Fotó: Phil Noble / MTI/AP/Reuters

A fényűző esemény nemcsak az étkezésről, a brit-amerikai kapcsolatokról, hanem az aktuális geopolitikai viszonyokról is szólt. Ahogy azt az Origo is megírta, a királyi pompát, diplomáciai gesztusokat és ünnepi hangulatot egyaránt felvonultató bankett színesítette III. Károly és Donald Trump második hivatalos találkozóját az Egyesült Királyságban.

Donald Trump Katalin hercegnővel beszélgetett

Ugyanakkor ez az esemény nemcsak a vendégszeretetről és az udvariaskodásról szólt, az ülésrend is komoly diplomáciai jelentőséggel bírt – írja a The Guardian. Az 50 méter hosszú asztal elrendezése nem volt véletlenszerű. A helyeket a brit külügyminisztérium és a királyi udvar protokollszolgálata határozta meg, de a Downing Street és a Fehér Ház is erőteljesen beleszólt az elosztásba. Ezért is érdemes közelebbről megvizsgálni, ki kinek a társaságát élvezhette, vagy éppen volt kénytelen elviselni. Donald Trump az asztal közepén, közvetlenül III. Károly király mellett kapott helyet, ám a beszámolók szerint az est során inkább a másik oldalán ülő walesi hercegnővel, Katalinnal elegyedett beszélgetésbe.

A bankett egyik legmeglepőbb vendége Rupert Murdoch médiamágnás volt, akivel szemben Trump épp tízmilliárd dolláros pert indított egy róla megjelent cikk miatt. A brit miniszterelnök, Keir Starmer a Blackstone-vezér Stephen Schwarzman társaságát élvezte, aki hatalmas, 90 milliárd fontos brit befektetést ígért az elkövetkező évtizedre, ami stratégiai gazdasági jelentőségű lehet az Egyesült Királyságnak.

Camilla királyné Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter társaságát választotta. Bessent évtizedek óta támogatja a királyi család jótékonysági és közösségi projektjeit, és személyes barátság fűzi a királynéhoz. Az amerikai elnök lánya, Tiffany Trump (az egyetlen közvetlen családtag, aki meghívást kapott) az Apple-vezér Tim Cook mellé került – talán a kapcsolatépítés jeleként.