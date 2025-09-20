Sokk: Donald Trump korlátozhatja több NATO-szövetséges támogatását

Egy Pentagon-vezető, David Baker, az európai diplomatáknak elmondta, hogy Európának kevésbé kellene az USA-ra támaszkodnia, mert Donald Trump elnöksége alatt az amerikai hadsereg más prioritásokra, például a hazai védelemre koncentrálna - írja a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump sokkoló lépést fontolgat

Szeptember elején a Financial Times is beszámolt arról, hogy az Egyesült Államok tervezi a biztonsági programok visszafogását Kelet-Európában. Az európai kormányokat váratlanul érte a hír, amely mögött a Pentagon szándéka állhat, hogy védelmi erőforrásait az Indo-Csendes-óceáni régióba helyezze át.