Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokk: Donald Trump korlátozhatja több NATO-szövetséges támogatását

Donald Trump

Sokk: Donald Trump korlátozhatja több NATO-szövetséges támogatását

27 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Augusztus végén a Pentagon értesítette az EU-diplomatákat, hogy az Egyesült Államok részben meg kívánja szüntetni a Lettország, Litvánia és Észtország biztonságának támogatását – jelentette a Reuters belső forrásokra hivatkozva.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald TrumpLettországLitvániaEgyesült Államok

Egy Pentagon-vezető, David Baker, az európai diplomatáknak elmondta, hogy Európának kevésbé kellene az USA-ra támaszkodnia, mert Donald Trump elnöksége alatt az amerikai hadsereg más prioritásokra, például a hazai védelemre koncentrálna - írja a Reuters.

donald trump
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump sokkoló lépést fontolgat

Szeptember elején a Financial Times is beszámolt arról, hogy az Egyesült Államok tervezi a biztonsági programok visszafogását Kelet-Európában. Az európai kormányokat váratlanul érte a hír, amely mögött a Pentagon szándéka állhat, hogy védelmi erőforrásait az Indo-Csendes-óceáni régióba helyezze át.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!