Donald Trump megfenyegette Putyint, ebből baj lesz

A másfél órás beszédben Trump kritikusan szólt az ENSZ működéséről, és világvezetőként saját álláspontját hangsúlyozta: „a világ vezetőinek el kellene hagyniuk az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, mert ez a legnagyobb átverés” – fogalmazott az elnök.
Az izraeli-palesztin konfliktusról szólva Trump világossá tette: ellenzi a palesztin állam létrehozását. „Az ilyen lépés túl nagy jutalmat jelentene a Hamasznak a terrortevékenységeikért” – mondta, miközben ismételten követelte az izraeli túszok szabadon engedését. „Azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség Gázában. Az összes túszt, élve vagy halva, vissza kell kapnunk” – hangsúlyozta az elnök.
A beszédben Trump a migrációval kapcsolatos politikáját is védelmezte, kiemelve az Egyesült Államokban indított illegális migránsok elleni akciókat. „Európa súlyos problémákkal küzd. Soha nem látott mértékben özönlenek oda illegális bevándorlók” – fogalmazott, hozzátéve: erős határokra és hagyományos energiaforrásokra van szükség ahhoz, hogy a nemzetek ismét naggyá válhassanak.
Az ENSZ infrastruktúráját is szóvá tette: Trump és felesége, Melania Trump, rövid időre a lépcsőn ragadtak, és a telepromptere sem működött megfelelően. „Ez volt az, amit az ENSZ-től kaptam: egy rossz mozgólépcsőt és egy rossz telepromptert” – idézte a Reuters.
Az amerikai elnök felszólalásában hangsúlyozta: Washington kész „nagyon komoly tarifákat” kivetni, amennyiben nem születik egyezség a konfliktus lezárásáról. Trump szerint ez a nyomásgyakorlás rövid időn belül rákényszerítené Oroszországot a háború befejezésére, és felszólította az európai országokat, hogy csatlakozzanak az amerikai kezdeményezéshez.
Moszkvában visszafogottan reagáltak az amerikai elnök fenyegetéseire. Andrej Klimov orosz szenátor szerint Trump kijelentései inkább az amerikai belpolitikai közönségnek szóltak. „Úgy tűnik, a fenyegetés inkább azoknak szól, akik azzal vádolják Trumpot, hogy barátja Oroszországnak” – mondta a politikus a Lenta.ru-nak.
Klimov hozzátette: a konfliktus rendezésének elakadása nem Oroszország hibája. „Minden fenyegetés rossz irányba van címezve, de Trumpnak fontos volt ezeket a szavakat kimondania az amerikai közönség és szövetségesei előtt” – fogalmazott.