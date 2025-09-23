A másfél órás beszédben Trump kritikusan szólt az ENSZ működéséről, és világvezetőként saját álláspontját hangsúlyozta: „a világ vezetőinek el kellene hagyniuk az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, mert ez a legnagyobb átverés” – fogalmazott az elnök.

Donald Trump megfenyegette Putyint, ebből baj lesz Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az izraeli-palesztin konfliktusról szólva Trump világossá tette: ellenzi a palesztin állam létrehozását. „Az ilyen lépés túl nagy jutalmat jelentene a Hamasznak a terrortevékenységeikért” – mondta, miközben ismételten követelte az izraeli túszok szabadon engedését. „Azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség Gázában. Az összes túszt, élve vagy halva, vissza kell kapnunk” – hangsúlyozta az elnök.

A beszédben Trump a migrációval kapcsolatos politikáját is védelmezte, kiemelve az Egyesült Államokban indított illegális migránsok elleni akciókat. „Európa súlyos problémákkal küzd. Soha nem látott mértékben özönlenek oda illegális bevándorlók” – fogalmazott, hozzátéve: erős határokra és hagyományos energiaforrásokra van szükség ahhoz, hogy a nemzetek ismét naggyá válhassanak.

Az ENSZ infrastruktúráját is szóvá tette: Trump és felesége, Melania Trump, rövid időre a lépcsőn ragadtak, és a telepromptere sem működött megfelelően. „Ez volt az, amit az ENSZ-től kaptam: egy rossz mozgólépcsőt és egy rossz telepromptert” – idézte a Reuters.

Az amerikai elnök felszólalásában hangsúlyozta: Washington kész „nagyon komoly tarifákat” kivetni, amennyiben nem születik egyezség a konfliktus lezárásáról. Trump szerint ez a nyomásgyakorlás rövid időn belül rákényszerítené Oroszországot a háború befejezésére, és felszólította az európai országokat, hogy csatlakozzanak az amerikai kezdeményezéshez.

Orosz reakció: belpolitikai üzenet lehetett

Moszkvában visszafogottan reagáltak az amerikai elnök fenyegetéseire. Andrej Klimov orosz szenátor szerint Trump kijelentései inkább az amerikai belpolitikai közönségnek szóltak. „Úgy tűnik, a fenyegetés inkább azoknak szól, akik azzal vádolják Trumpot, hogy barátja Oroszországnak” – mondta a politikus a Lenta.ru-nak.