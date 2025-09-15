Ellopták Donald Tusk luxusautóját

A rabló valószínűleg nem tudta, hogy Donald Tusk luxusautóját lovasított meg.

Donald Tusk luxusautóját a családja használta Sopotban

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A Lexus crossovert a lengyel miniszterelnök családja használta Sopotban, s a nemzetbiztonság 24 órás megfigyelés alatt tartotta – legalábbis papíron, mert a történtek ismeretében nem így történhetett.

A szabadidő-autót, amit a múlt hét elelján vittek el, végül megtalálták a hatóságok, a gdanski Lech Walesa repülőtér parkolójában, de már másik rendszám volt rajta – írja a TVP World.

Megvan Donald Tusk luxusautójának tolvaja

A rendőrök végül elfogták a rablót is, aki épp Bulgáriába, a Fekete-tenger partjára, Burgaszba próbált repülni a légikikötőből.

„A gyanúsított meglepődött, hogy megtaláltuk és elkaptuk, de nem tanúsított ellenállást” – mondta Karina Kaminska, a rendőrség sajtótitkára. Most előzetes letartóztatásban van, és eljárást indítottak ellene. A 41 éves lengyel férfi nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, korábban már elítélték csalásért és erőszakos bűncselekményekért. A zsaruk házkutatást tartottak az autótolvaj lakásán, és bizonyítékokat foglaltak le. Az ügy különösen kellemetlen a nemzetbiztonsági szakszolgálatra nézve, mivel magas rangú politikus családját érintette.