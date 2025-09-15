Hírlevél

Ellopták Donald Tusk luxusautóját

1 órája
Roppant kínos történet: a nemzetbiztonság 24 órás felügyelete ellenére ellopták a lengyel miniszterelnök kocsiját. Donald Tusk luxusautóját Sopotban lovasította meg a tolvaj, a Lexust végül a gdanski repülőtér parkolójában találták meg.
A rabló valószínűleg nem tudta, hogy Donald Tusk luxusautóját lovasított meg.

Prime Minister of Poland Donald Franciszek Tusk during the summit of Heads of State and Government of the European Union at the European Council in Brussels in Belgium the 26th of July 2025. European leaders discuss the geo-economic challenge and ongoing developments in Ukraine and the Middle East with Israel and Gaza as well as defence and security and migration. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP), Donald Tusk luxusautó
Donald Tusk luxusautóját a családja használta Sopotban
Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

A Lexus crossovert a lengyel miniszterelnök családja használta Sopotban, s a nemzetbiztonság 24 órás megfigyelés alatt tartotta – legalábbis papíron, mert a történtek ismeretében nem így történhetett. 

A szabadidő-autót, amit a múlt hét elelján vittek el,  végül megtalálták a hatóságok, a gdanski Lech Walesa repülőtér parkolójában, de már másik rendszám volt rajta – írja a TVP World

Megvan Donald Tusk luxusautójának tolvaja

A rendőrök végül elfogták a rablót is, aki épp Bulgáriába, a Fekete-tenger partjára, Burgaszba próbált repülni a légikikötőből.

„A gyanúsított meglepődött, hogy megtaláltuk és elkaptuk, de nem tanúsított ellenállást” – mondta Karina Kaminska, a rendőrség sajtótitkára. Most előzetes letartóztatásban van, és eljárást indítottak ellene. A 41 éves lengyel férfi nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, korábban már elítélték csalásért és erőszakos bűncselekményekért. A zsaruk házkutatást tartottak az autótolvaj lakásán, és bizonyítékokat foglaltak le. Az ügy különösen kellemetlen a nemzetbiztonsági szakszolgálatra nézve, mivel magas rangú politikus családját érintette.

 

