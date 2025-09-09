Alekszandr Koc Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy az orosz erők komoly erőfeszítéseket tesznek a Szoledar–Kramatorszk agglomeráció bekerítésére. Mint írta: „A Donbaszért vívandó általános csata körvonalai egyre élesebben látszanak. Úgy tűnik, a vezérkar a városi harcokban már bevált taktikát alkalmazza majd: nem frontális rohamokkal, hanem megkerüléssel és az ellenség logisztikájának szétzúzásával.”

A haditudósító szerint az orosz csapatok a Dnyipropetrovszki régió irányában is hasonló célt követnek: az ukrán hadsereg fő utánpótlási útvonalait akarják elvágni, megkerülve a védelmi vonalakat. Hasonló szerepet játszik a Dobropolje környéki orosz előretörés is, ahol gyengébben kiépített állásokon keresztül lehet előrehaladni.

Koc úgy véli, ha az orosz hadseregnek sikerül nyugatról átkarolni a Szlavjanszk–Kramatorszk agglomerációt, az ukrán csapatoknak csak észak felől, Harkiv irányából maradna utánpótlásuk – ezek az útvonalak viszont már most orosz drónok célkeresztjében vannak.

Korábban a haditudósító azt is jelezte: a Szlavjanszk–Kramatorszk térség elvesztése végzetes csapást mérne az ukrán haderőre a Donyecki Népköztársaságban, hiszen a „Déli” hadseregcsoport folyamatosan szűkíti az ostromgyűrűt, különösen Konsztantyinovka környékén - számolt be róla a Lenta.

Korábban megírtuk, hogy újabb fenyegető nyilatkozat rázta meg a nemzetközi közvéleményt: Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy minden külföldi katonai erő Ukrajnában legitim célpont lesz az orosz hadsereg számára. A nyugalmazott ezredes Mihail Hodarenok szerint Oroszország akár demonstratív nukleáris csapásokhoz is folyamodhat, ha a Nyugat valóban NATO-erőket küld Kijev támogatására.