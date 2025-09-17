Az árverés összbevétele az előzetes becslések hatszorosára, 1,7 millió fontra (mintegy 760 millió forintra) rúgott - közölte kedden a Bonhams aukciós ház a Downton Abbey-relikviák értékesítése kapcsán.

Raquel Cassidy, Joanne Froggatt, Laura Carmichael, Michelle Dockery és Elizabeth McGovern (balról-jobbra) a Downton Abbey: A nagy finálé New York-i bemutaójána, szeptember 8-án

Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mint írták,

a legtöbb pénzt, több mint 216 ezer fontot (csaknem 100 millió forintot) azért a csengőfalért fizettek, amely a személyzet hívására szolgált a sorozat mind a hat évadában.

A kikiáltási ár itt mindössze 7000 font (3,1 millió forint) volt. A Bonhams aukciója, amelyen ruháktól filmcsapón át autóig számos tétel kelt el, online zajlott augusztus 18-tól egészen szeptember 16-ig. Az esemény a szeptember 12-én debütált harmadik Downton Abbey mozifilm, a Downton Abbey: A nagy finálé felvezetője is volt egyben.

A Downton Abbey relikviák

Az alkotás a 2010 és 2015 között hat sikeres évadot megért brit saga végét jelenti. Az árverés legnépszerűbb tételei közé tartozott a főszereplők, Lord és Lady Grantham 1925-ös Sunbeam márkájú gépkocsija, amely a mai napig működik.

A kocsiért 172 500 fontot (77,4 millió forintot) fizetett a nyertes licitáló. A Michelle Dockery által alakított Lady Mary sorozatban viselt esküvői ruhája 21 760 fontot (9,7 millió forintot) kóstált, míg a Maggie Smith által játszott szereplő, Violet Crawley sétapálcáját 28 160 fontnál (12,6 millió forintnál) ütötték le.

A Downton Abbey: Egy új korszak című, 2022-ben bemutatott mozifilmben használt filmcsapót 9600 fontért (4,3 millió forintért) vitték el.

Az árverés összesen 1 735 744 fontos bevételéből a brit gyermekjótékonysági alapítványt, a Together for Short Lives-t támogatják.

Ahogy a frissen bemutatott mozifilm, a Downton Abbey: A nagy finálé vezeti a brit és az ír jegybevételi listát, izgalmas látni, milyen jól teljesített a Bonhams aukciója. Nemcsak arról van szó, hogy az új tulajdonosok meg fogják őrizni a sorozat kellékekeit, jelmezeit, hanem arról is, milyen elképesztő összegeket költöttek az általunk választott jótékonysági célra

- mondta Gareth Neame, a művet producerként jegyző Carnival Films vezetője. Charlie Thomas, a Bonhams csoportvezetője arról számolt be, hogy

az elmúlt hónapokban a világ minden tájáról érkeztek a londoni New Bond Streetre, hogy a kiállított aukciós tárgyakat megtekintsék, illetve részt vegyenek az árverésen.

Minden tétel elkelt, a végső bevétel messze felülmúlta a várakozásokat. Az aukció megmutatta a Downton Abbey varázsát" - hangsúlyozta.