gyémánt

Ki lesz a gazdája ennek a 32,9 milliárd forintos gyémántnak?

Továbbra sem tudni, hova kerül a világ második legértékesebb gyémántja. A legnagyobb esély arra van, hogy a 2492 karátos drágakő múzeumba kerül.
gyémántBotswanamúzeum

A világ második legnagyobb gyémántját tavaly fedezték fel a Botswana fővárosától, Gaboronétől 500 kilométerre fekvő Karowe bányában. A drágakő a Motswedi nevet kapta, sorsát jelenleg a belga HB Antwerp cég vizsgálja, amelynek feladata a gyémánt értékbecslése. 

A 2492 karátos drágakő, a Motswedi – Fotó: Nicolas Tucat/ AFP.
A 2492 karátos drágakő, a Motswedi – Fotó: Nicolas Tucat/ AFP

A legnagyobb drágakő, amit az elmúlt 120 évben felszínre hoztak

Az értékbecslés nem egyszerű feladat – árulta el Margaux Donckier, a HB Antwerp szóvivője.

Először meg kell állapítanunk, hogy mit lehet belőle kihozni csiszolt formában. Csak ezt követően tudunk reális árat mondani – mondta a szóvivő.

A Motswedi a legnagyobb kő, amelyet az elmúlt 120 évben felszínre hoztak. Ennél nagyobb kő csak 1905-ben, Dél-Afrikában került elő, 3 106 karátos súlyával. Ennek a Cullinan névre keresztelt gyémántnak a darabjait a brit koronázási ékszerek között őrzik.

A Motswedi iránt óriási az érdeklődés, de a vásárló kiléte továbbra is kérdéses. A HB Antwerp szerint a Motswedi három másik óriási kővel együtt akár 100 millió dollárnál (32,9 milliárd forint) is többet érhet. A kő mérete és ritkasága miatt múzeumba kerülhet, de még az is lehet, hogy egy dúsgazdag közel-keleti sejk gyűjteményében köt ki, ahogy korábban több más rekordméretű gyémántnak is ez lett a sorsa. 

A Karowe bányából az elmúlt években több híres gyémánt is előkerült: a 1 758 karátos Sewelo és az 1 109 karátos Lesedi La Rona. Utóbbit 2017-ben 53 millió dollárért vásárolta meg Laurence Graff brit gyémántmágnás, míg a Sewelót 2019-ben a Louis Vuitton szerezte meg ismeretlen összegért.

A világ legnagyobb gyémántjáról az Origo is írt. 

 

