Egy szál ciciben áll ki a környezetvédelemért a buja sorozatsztár

Drea de Matteo, a Maffiózók sorozat sztárja szokatlan módon hívja fel a figyelmet egy vitatott jelenségre. A színésznő első alkalommal tett közzé teljesen meztelen fotókat az OnlyFans oldalán – csupán némi testfesték fedi a bőrét –, hogy tiltakozzon a „chemtrail” ellen – írja a Page Six.

Drea de Matteo amerikai színésznő

Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A „chemtrail” egy népszerű összeesküvés-elmélet. Hívei szerint a repülőgépek kondenzcsíkjai nemcsak jégkristályokat és vízpárát tartalmaznak, hanem szándékosan a légkörbe juttatott vegyszereket is.

Az amerikai színésznő testét színes testfesték borítja, az amerikai zászló, és egy „stop geoengineering” felirat olvasható a jobb combján, amely azt jelenti, hogy az emberiség ne befolyásolja a Föld éghajlatát mesterséges módszerekkel.

„Választhatunk, mit eszünk, vagy mit engedünk a szervezetünkbe, de nincs beleszólásunk abba, ha hatalmas érdekcsoportok permetezik az eget, szennyezik a vizet vagy a talajt” – mondta Drea de Matteo.

„Ez nem a klímaváltozás tagadásáról szól, hanem arról, hogy nem engedhetjük meg az ellenőrizetlen beavatkozást azoknak, akik játszóteret csinálnak az égből” – tette hozzá.