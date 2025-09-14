Hírlevél

Botrány: egy közgazdász leplezte le Macron valódi véleményét a háborúról

WhatsApp-beszélgetés buktatta le a több milliárdos drogbirodalmat

Egy látszólag átlagos családapa állt a rendőrség célkeresztjébe, miután különös üzenetek kerültek elő egy másik gyanúsított telefonjáról. A nyomozás során fény derült arra, hogy egy hatalmas drogbirodalom működését irányította a háttérből. A titkos felvételek és a részletes könyvelés végül minden kétséget kizáróan bizonyították a bűnszervezet tevékenységét.
Egy teljesen átlagos családapaként ismert férfiról derült ki, hogy valójában Dél-Wales egyik legnagyobb drogbirodalmát irányította. A hatóságok egy WhatsApp-üzenetváltás révén buktatták le Robert Andrews Jr.-t, akit végül több mint 14 év börtönbüntetésre ítéltek - írja a BBC.

A nyomozás során bizonyítékot találtak arra, hogy a drogbirodalom magas szinten működött: egymás között nagy készpénzkötegekről készült fotókat osztottak meg
Fotó: BBC

A 34 éves férfi szerény otthonban élt családjával, nem vezetett luxusautót és nem hordott drága ruhákat. Mégis, titkos felvételek mutatták meg, hogy több tízmillió forintnyi készpénzt adott át szupermarketes szatyrokban, és két hét alatt több mint 260 millió forintnyi kábítószer-üzletet bonyolított le.

Elkapták a drogbirodalom vezérét

A nyomozók egy eldugott erdei területet figyeltek meg, ahol rendszeresen zajlottak drog- és pénzátadások. Andrews végül karácsony előtt bukott le, amikor házkutatás során telefonján részletes „könyvelést” találtak a bűnözői hálózat működéséről. A rendőrség szerint a bűnszervezet ipari mennyiségben szállított kábítószert Dél-Wales területén.

 

