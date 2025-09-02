Hírlevél

Félelmetes drogfogás: több mint 30 milliárd forint értékben foglaltak le drogot

Óriási kokainfogás Ausztráliában! Sydney kikötőjében egy konténer hamis fala mögött 506 kiló kábítószerre bukkantak. A drogcsempészet ügyében három kikötői munkás ellen emeltek vádat, akár életfogytiglani börtön várhat rájuk.
A drogcsempészet újabb brutális példája Ausztráliában történt, ahol a hatóságok hatalmas méretű kokainfogásról számoltak be.

Több mint 16 tonna kokaint foglaltak le Antwerpen kikötőjében az idén
A nemzetközi drogcsempészet Amerikától, Európán át Ázsiáig terjed, és még Afrikában is jelen van – a képen egy antwerpeni kikötőben történő drogfogás látható
Fotó: JONAS ROOSENS / BELGA MAG

A nemzetközi drogcsempészet Ausztráliában mutatta meg karmait

Sydney kikötőjében három dokkmunkást tartóztattak le, miután a hatóságok 506 kilogramm kokaint találtak egy szállítókonténer hamis fala mögött. Az Ausztrál Szövetségi Rendőrség közlése szerint a kokainszállítmány utcai értéke meghaladja a 107 millió dollárt (36 milliárd forint).

A nyomozók a 25 éves férfit éppen akkor fogták el, amikor kilépett a konténerből. Nála feszítővasat, sarokcsiszolót és más eszközöket találtak, amelyekkel a hamis falat próbálta átvágni. Emellett 216 240 dollár (73 millió forint) készpénzt is lefoglaltak, amelyről a rendőrség szerint bűncselekményből származik.

A 25, 38 és 42 éves férfiak közül kettő letartóztatásban maradt, a legidősebb gyanúsítottat óvadék ellenében szabadlábra helyezték. 

Mindhárman életfogytiglani börtönbüntetésre számíthatnak, ha bűnösnek találják őket.

Következő tárgyalásukat október 29-re tűzték ki.

A konténert Európából küldték, de a kokain pontos forrását még vizsgálják. A férfiakat a Multi Agency Strike Team fogta el, amely állami és szövetségi szervekből áll, és a nemzetközi drogkereskedelem hálózatán belüli „belső embereket” célozza.

Mindenkinek, akit elcsábít a kábítószer-behozatal hamis ígérete: ezekért a bűncselekményekért akár életfogytiglani börtönbüntetés is járhat

– figyelmeztetett Peter Fogarty nyomozófelügyelő – írja a CBS News.

 

