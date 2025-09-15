Tele volt SpaceX logóval egy ausztrál drogfutár repülője, lezuhant

Hírlevél

Egy ausztrál férfi halt meg vasárnap, amikor az egymotoros repülőgépe lezuhant Brazíliában egy cukornádültetvényen. A gépben a helyi rendőrség 180 kilogramm kokaint talált, 70 csomagban elrejtve – némelyiken a SpaceX logója is szerepelt, bár a cégnek valószínűleg semmi köze az drogügyhöz.
Drogfutár lehetett az az ausztrál állampolgárságú férfi, akinek az együléses repülőgépe lezuhant szeptember 14-én Brazíliában, Alagoas államban.

180 kilogramm drogot találtak a brazil hatóságok a repülőn
Fotó: ANDREW ALVAREZ / AFP 
Fotó: ANDREW ALVAREZ / AFP

A baleset helyszínén ugyanis mintegy 180 kilogramm kokaint találtak a hatóságok, az illegális szállítmányt a hírek szerint 70 különálló csomagban helyezték el a járműn. 

A repülőgép egy cukornádültetvényen ért földet Coruripe város közelében. A becsapódás következtében a pilóta, aki egyedül tartózkodott a gépen, a helyszínen életét vesztette – írja a NY Post.

SpaceX-logó a drogcsomagon

A brazil rendőrség által közzétett felvételeken az látható, ahogy tűzoltók és rendőrök vizsgálják a baleset helyszínét. A képeken továbbá több tucat, műanyagba tekert, téglatest alakú kábítószercsomag látható, amelyek közül néhányon a SpaceX logója volt feltüntetve – a csomagoláson látható kék-fehér embléma a híres amerikai űrtechnológiai vállalatra utal, amelyet Elon Musk alapított. 

A SpaceX-nek azonban semmilyen ismert kapcsolata nincs az üggyel.

A repülőgép Zambiában volt bejegyezve – közölték a brazil hatóságok. A helyszínen megtaláltak az ausztrál jogosítványát is, amely egy 46 éves férfi nevére szólt, aki Victoria állam keleti részéről, Melbourne környékéről származott. Bár a hivatalos azonosítást a hatóságok még nem erősítették meg, több brazil és ausztrál hírforrás szerint a pilóta Timothy Clark lehetett. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, s még nem tudni, hogyan került egy ilyen mennyiségű kábítószer a gépre.

 

