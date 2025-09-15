Hírlevél

Megakadályozták, hogy egy hatalmas drogszállítmány Európába jusson

Több mint egy tonna kábítószert foglaltak le a panamai hatóságok vasárnap egy kikötőben. A drogszállítmány úti célja belgiumi átrakodással Dánia volt – közölte a helyi rendőrség.
A rakományra a Rodman kikötői terminálnál bukkantak rá egy konténerben a rendőrség és a kábítószer-ellenes hatóság együttes rajtaütésében. Az 1223 kilogrammnyi drogszállítmány pontos típusát nem közölték, de a statisztikák szerint az országból legnagyobb mennyiségben kokaint igyekeznek kicsempészni Európa felé.

Kikötő Panamában, sok drogszállítmány indul az országból (illusztráció) – Fotó: Martin Bernetti/AFP
Kikötő Panamában, sok drogszállítmány indul az országból (illusztráció) –  Fotó: Martin Bernetti/AFP

A drogszállítmány kilós csomagokat tartalmazott

A drog a rendőrségi közlemény szerint kilós csomagokban volt. A BBC 79 csomagról ír. A Vám Világszervezet (WCO) legfrissebb éves jelentése szerint Panama öt legnagyobb kikötőjében tavaly 29,5 tonnányi kábítószert foglaltak le.

A közelmúltban az Origo beszámolt róla, hogy Marseille-ben eltűnt drogszállítmány miatt indítottak vizsgálatot.

 

