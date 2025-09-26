Mi folyik itt? Ismét megsértette egy drón Dánia légterét

„Mette Frederiksen dán miniszterelnök figyelmeztette az ország polgárait, hogy készüljenek új hibrid támadásokra, és Oroszországot nevezte meg Európa biztonságának legnagyobb fenyegetéseként, közvetlenül azelőtt, hogy a drón állítólag ismét belépett Dánia légterébe” – áll a Bloomberg tudósításban.

Drón.

Fotó: Shutterstock

Drón Dánia felett

A dán hatóságok eddig nem tudták megállapítani, ki áll a több, az elmúlt napokban történt drónincidens mögött. Frederiksen szerint azonban Oroszország továbbra is Európa fő ellenfele, amely állítólag a kontinens destabilizálására törekszik.

Korábban Dánia védelmi minisztere, Troels Lund Poulsen kijelentette, hogy az országnak nincs bizonyítéka arra, hogy Oroszország köze lenne a repülőterek közelében észlelt drónesetekhez. A rendőrség és a biztonsági szervek tovább folytatják a nyomozást.