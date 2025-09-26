Hírlevél

Oroszország

Mi folyik itt? Ismét megsértette egy drón Dánia légterét

Egy pilóta nélküli légijármű (drón) harmadszor sértette meg a dán légteret egy héten belül – írja a Bloomberg.
„Mette Frederiksen dán miniszterelnök figyelmeztette az ország polgárait, hogy készüljenek új hibrid támadásokra, és Oroszországot nevezte meg Európa biztonságának legnagyobb fenyegetéseként, közvetlenül azelőtt, hogy a drón állítólag ismét belépett Dánia légterébe” – áll a Bloomberg tudósításban.

Drón Dánia felett

A dán hatóságok eddig nem tudták megállapítani, ki áll a több, az elmúlt napokban történt drónincidens mögött. Frederiksen szerint azonban Oroszország továbbra is Európa fő ellenfele, amely állítólag a kontinens destabilizálására törekszik.

Korábban Dánia védelmi minisztere, Troels Lund Poulsen kijelentette, hogy az országnak nincs bizonyítéka arra, hogy Oroszország köze lenne a repülőterek közelében észlelt drónesetekhez. A rendőrség és a biztonsági szervek tovább folytatják a nyomozást.

 

