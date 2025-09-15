Újabb, rejtélyes feliratú drónokat találtak – mutatjuk, merre

Az újságíró elmondása szerint a drónon az „oberezno ruhoma chastina” felirat szerepelt, ami azt jelenti, hogy „vigyázz, mozgó alkatrész”. A drónon kívül alkatrészeket és egy táskát is találtak, amelyben ólomlövedékekre emlékeztető tárgy volt.

Drónok Lengyelországban.

Fotó: AFP/Wojtek Radwanski / AFP/Wojtek Radwanski

Drónokat találtak

Stefanov szerint a helyi lakosok jelentették a felfedezést a hatóságoknak, de figyelmen kívül hagyták őket. Hangsúlyozta, hogy a felhívásokat mind az ország védelmi minisztériuma, mind a rendőrség figyelmen kívül hagyta.

Korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök arról számolt be, hogy drónok sértették meg a lengyel légteret. Később Radosław Sikorski, a lengyel külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy az ország területe felett lelőtt drónok csak álcaként szolgáltak.