Dróntámadás: kis híján életekbe került a lengyelek ocsortány nagy buktája

A múlt héten orosz drónok hatoltak be a lengyel légterébe. A drónokat, és azok darabjait, Kelet-Lengyelország különböző pontjain találták meg.
A 17 megtalált drón többsége nem okozott károkat, egy kivétellel: Wyryki Wola településén, a fehérorosz határ közelében egy „azonosítatlan repülő objektum” – ahogy a Lublini ügyészség nevezi – károkat okozott egy házban. A tetőt megrongálta és áthatolt a födémen.
A ház lakói épségben kijutottak: az ingatlan tulajdonosa a médiának elmondta, hogy sikerült kimenekülnie a hálószobából röviddel azelőtt, hogy a fémtörmelék belezuhant volna.
A Lublini ügyészség a helyszíni vizsgálata után – szakértők támogatásával – azonosították a darabokat. Azonban arról, hogy pontosna mi zuhant le Wyryki Wola településén, nem kívánnak nyilatkozni.
Az objektumot jelenleg nem azonosították sem drónként, sem annak darabjaként
– áll a rövid közleményben.
A lengyel lap, Rzeczpospolita információi szerint a házra egy lengyel F–16-os vadászgép rakétája zuhant, amelyet a drónok lelövésére használtak.
Ez egy F–16-osról indított AIM-120 AMRAAM levegő-levegő rakéta volt, amelynek a repülés közben meghibásodott a vezérlőrendszere, így nem működött. Szerencsére nem aktiválódott, és nem robbant fel
– mondta egyik forrásuk.
A házra tehát egy kb. háromméteres, több mint 150 kilós rakéta zuhant.