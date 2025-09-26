Drónok Ukrajnában? – reagált a Magyar Honvédség Zelenszkij őrült állítására

Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük – olvasható a közleményben a drónok kapcsán.
A magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét.
Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A gyakorlatról nemcsak a NATO- szövetségeseink, hanem az ukrán fél is folyamatosan tájékoztatást kap.
Mint ahogy azt az Origo megírta: Volodimir Zelenszkij bizonyíték nélkül azt állította, hogy magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét.
Szijjártó Péter külügyminiszter az eset kapcsán elmondta:
Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát.