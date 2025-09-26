Hírlevél

Rendkívüli

Katasztrofális vádakat fogalmaztak meg Zelenszkijjel szemben — Trump mocskosul dühös lesz

Ukrajna

Drónok Ukrajnában? – reagált a Magyar Honvédség Zelenszkij őrült állítására

41 perce
Olvasási idő: 2 perc
A sajtóban is megjelent magyar–ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást.
UkrajnaMagyar HonvédségVolodimir Zelenszkij

Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük – olvasható a közleményben a drónok kapcsán.

drón
Drón Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Zelenszkij őrült állítása: magyar drónok sértették meg az ukrán légteret

A magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét.

Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A gyakorlatról nemcsak a NATO- szövetségeseink, hanem az ukrán fél is folyamatosan tájékoztatást kap.

Mint ahogy azt az Origo megírta: Volodimir Zelenszkij bizonyíték nélkül azt állította, hogy magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét.

Szijjártó Péter külügyminiszter az eset kapcsán elmondta: 

Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát.


 

 

