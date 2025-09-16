Hírlevél

Lelőttek egy drónt Varsóban – kiderült, ki küldte

59 perce
A lengyel hatóságok őrizetbe vettek egy 21 éves ukrán férfit és egy 17 éves fehérorosz lányt, mert drónt reptettek a lengyel elnök varsói rezidenciája felett. A lengyel különleges szolgálatokat koordináló miniszter szóvivője, Jacek Dobrzynski közölte, hogy a fiatalok már a rendőrségen tesznek vallomást.
„Az állami őrség munkatársai nagyon gyorsan és éberen reagáltak. Azonosították a drónt irányítókat: egy fiatal belorusz lányról és az ukrán barátjáról volt szó” – mondta Dobrzynski a Polsat News szerint.

Illusztráció: egy orosz drón törmeléke
Fotó: Francisco Richart Barbeira / NurPhoto/AFP

Drónt reptettek

Hozzátette: az ügyben nincs „semmi szenzációs”. Véleménye szerint a fiatalok valószínűleg csak filmet akartak forgatni a kormányzati épületek közelében, vagy egyszerűen hanyagságból reptették a drónt.

Szeptember 15-én este Donald Tusk lengyel miniszterelnök jelentette be, hogy Varsóban lelőttek egy drónt, amely a kormányzati épületek és a Belweder-palota – az elnök rezidenciája – felett repült.

 

 

