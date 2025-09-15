Halálos szellemcápát fejlesztett az ausztrál hadsereg, minden megváltozhat

Ausztrália a világ egyik legmodernebb drónflottáját építi ki, hogy ellensúlyozza Kína előretörését az autonóm fegyverek területén. A Ghost Shark nevű tengeralatti drónok az Ausztrál Királyi Haditengerészetet erősítik majd, kiegészítve a légierő Ghost Bat drónrepülőit. A kormány mintegy 680 milliárd forintot fordít a beszerzésre, a fejlesztést az amerikai Anduril Industries és az Ausztrál Védelmi Erők közösen végzik. A védelmi miniszter szerint a Ghost Shark „a világ legfejlettebb képességét” képviseli - számol be a Daily Mail.

Ausztrália milliárdokat költ új drónokra

Fotó: KYM SMITH / AUSTRALIAN DEFENCE FORCE

Kína drónparádéja adta a lökést

Szeptember 3-án Kína hatalmas katonai parádét tartott a Tienanmen téren. Néhány nappal később Ausztrália hivatalosan is bejelentette a Ghost Shark program finanszírozását. A drónrendszer fejlesztése azonban nem ekkor kezdődött: a projekt három évvel korábban indult, és rekordgyorsasággal jutott el a koncepciótól a gyártásig.

Társadalmi és geopolitikai háttér

Az ukrajnai háború is rávilágított arra, hogy a drónok kulcsszerepet játszanak a modern hadviselésben, legyen szó csapásmérésről vagy felderítésről. Bár Ausztrália komoly beruházásokat indított el, szakértők szerint még hosszú az út a világelsőségig. Az ország a 2030-as évek elejére atommeghajtású tengeralattjárók beszerzését is tervezi az AUKUS-egyezmény keretében, miközben az Egyesült Államok nagyobb védelmi kiadásokat sürget.