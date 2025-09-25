Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

Kitörhet a drónháború? Ionut Mosteanu elmondta: a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO-eljárásai alapján ezentúl a katonai parancsnokság dönthet.

Kilátásban a drónháború? Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Kilátásban a drónháború?

A román légteret megsértő civil repülőgépek esetleges lelövéséről szóló döntést továbbra is csak a védelmi miniszter hozhatja meg.

Két hete az ukrán kikötői infrastruktúra elleni orosz légitámadás idején sértette meg a román légteret egy drón. Az elfogására küldött két F16-os vadászgép pilótáinak volt engedélyük a kilövésre, de a járulékos kockázatok elemzése nyomán végül nem nyitottak tüzet.