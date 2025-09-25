Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

drónháború

Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiegészítette a román légtérbe engedély nélkül berepülő katonai drónok és repülőgépek lelövésével kapcsolatos szabályozást csütörtöki ülésén a legfelsőbb védelmi tanács (CSAT) - közölte a román védelmi miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
drónháborúRomániavadászgépek

Kitörhet a drónháború? Ionut Mosteanu elmondta: a román légteret megsértő katonai drónok és repülőgépek azonosításáról, elfogásáról és végső esetben lelövéséről a NATO-eljárásai alapján ezentúl a katonai parancsnokság dönthet.

drónháború
Kilátásban a drónháború? Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Kilátásban a drónháború?

A román légteret megsértő civil repülőgépek esetleges lelövéséről szóló döntést továbbra is csak a védelmi miniszter hozhatja meg.

Két hete az ukrán kikötői infrastruktúra elleni orosz légitámadás idején sértette meg a román légteret egy drón. Az elfogására küldött két F16-os vadászgép pilótáinak volt engedélyük a kilövésre, de a járulékos kockázatok elemzése nyomán végül nem nyitottak tüzet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!