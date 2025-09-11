Lengyel dróntámadás: egyesek szerint ez lehet Putyin következő célpontja

Egyre nő a félelem Európában. A figyelmeztetés a lengyel légtérbe berepülő orosz drónincidensek miatt vált különösen égetővé, miután a NATO történetében először fordult elő, hogy a szövetség országai fegyveresen reagáltak az ukrajnai háború eseményeire.

A Malaysian Airlines MH17 roncsai emlékeztetnek arra, milyen tragikus következményekkel járhatnak a drónincidensek Fotó: ALEXANDER KHUDOTEPLY / AFP

Az eset után több légitársaság fontolóra veszi, hogy elkerüli a lengyel légtér keleti részét, és nyugatabbra repül, távolabb az orosz, ukrán és fehérorosz határtól. A kockázatelemzők szerint egyes cégek akár csak nappali órákban indítanák járataikat, illetve plusz üzemanyagot vinnének magukkal az esetleges kerülők miatt.

A legrosszabb forgatókönyv: lelőtt utasszállító

Az aviatikai szakértők szerint a legnagyobb veszély, hogy egy polgári gépet véletlenül vagy szándékosan katonai eszközökkel találnak el. Erre már több precedens is van:

2014-ben az orosz erők lelőtték a Malaysian Airlines MH17-es járatát Kelet-Ukrajna felett, 298 ember halálát okozva.

2020-ban az iráni Forradalmi Gárda tévedésből megsemmisített egy ukrán gépet, 176 áldozattal.

2023 karácsonyán egy Azerbaijan Airlines repülője zuhant le Kazahsztánban, miután orosz légvédelem találta el – 38 halálos áldozattal.

Drónincidensek mutatják meg a polgári légi közlekedés sérülékenységét

A mostani lengyel incidens rámutat, hogy az orosz drónok rendszeres berepülése civil légi forgalomra is veszélyt jelenthet. Varsóban több repülőteret átmenetileg lezártak, a LOT lengyel légitársaság pedig járatokat irányított át. Bár az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség egyelőre nem adott ki külön figyelmeztetést, az iparágban nő az aggodalom.

Ez egy ébresztő minden európai számára – ez gyakrabban meg fog történni

– figyelmeztetett Eric Schouten, biztonsági szakértő.

Biztonsági és gazdasági hatások

A konfliktuszónák miatti kerülők jelentős költséget rónak a légitársaságokra: több üzemanyag, hosszabb repülési idő, és zsúfoltabb légterek. Az elmúlt napokban emiatt a nagy európai légitársaságok részvényei is esni kezdtek: a British Airways tulajdonosa, az IAG több mint 4 százalékot zuhant, a Lufthansa és a Ryanair árfolyama pedig 2 százalékkal esett vissza.