Fotón a merénylő: ő gyilkolhatta meg Charlie Kirköt

Lengyel dróntámadás: egyesek szerint ez lehet Putyin következő célpontja

Az európai légi közlekedés biztonsága egyre nagyobb figyelmet kap a háború árnyékában. A lengyel légtérben történt drónincidensek miatt több repülőteret is lezártak, és a NATO először adott fegyveres választ a fenyegetésre – írja a DialyMail.
Egyre nő a félelem Európában. A figyelmeztetés a lengyel légtérbe berepülő orosz drónincidensek miatt vált különösen égetővé, miután a NATO történetében először fordult elő, hogy a szövetség országai fegyveresen reagáltak az ukrajnai háború eseményeire.

A Malaysian Airlines MH17 roncsai emlékeztetnek arra, milyen tragikus következményekkel járhatnak a drónincidensek
A Malaysian Airlines MH17 roncsai emlékeztetnek arra, milyen tragikus következményekkel járhatnak a drónincidensek Fotó: ALEXANDER KHUDOTEPLY / AFP

Az eset után több légitársaság fontolóra veszi, hogy elkerüli a lengyel légtér keleti részét, és nyugatabbra repül, távolabb az orosz, ukrán és fehérorosz határtól. A kockázatelemzők szerint egyes cégek akár csak nappali órákban indítanák járataikat, illetve plusz üzemanyagot vinnének magukkal az esetleges kerülők miatt.

A legrosszabb forgatókönyv: lelőtt utasszállító

Az aviatikai szakértők szerint a legnagyobb veszély, hogy egy polgári gépet véletlenül vagy szándékosan katonai eszközökkel találnak el. Erre már több precedens is van:

  • 2014-ben az orosz erők lelőtték a Malaysian Airlines MH17-es járatát Kelet-Ukrajna felett, 298 ember halálát okozva.
  • 2020-ban az iráni Forradalmi Gárda tévedésből megsemmisített egy ukrán gépet, 176 áldozattal.
  • 2023 karácsonyán egy Azerbaijan Airlines repülője zuhant le Kazahsztánban, miután orosz légvédelem találta el – 38 halálos áldozattal.

 

Drónincidensek mutatják meg a polgári légi közlekedés sérülékenységét

A mostani lengyel incidens rámutat, hogy az orosz drónok rendszeres berepülése civil légi forgalomra is veszélyt jelenthet. Varsóban több repülőteret átmenetileg lezártak, a LOT lengyel légitársaság pedig járatokat irányított át. Bár az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség egyelőre nem adott ki külön figyelmeztetést, az iparágban nő az aggodalom.

Ez egy ébresztő minden európai számára – ez gyakrabban meg fog történni

– figyelmeztetett Eric Schouten, biztonsági szakértő.

Biztonsági és gazdasági hatások

A konfliktuszónák miatti kerülők jelentős költséget rónak a légitársaságokra: több üzemanyag, hosszabb repülési idő, és zsúfoltabb légterek. Az elmúlt napokban emiatt a nagy európai légitársaságok részvényei is esni kezdtek: a British Airways tulajdonosa, az IAG több mint 4 százalékot zuhant, a Lufthansa és a Ryanair árfolyama pedig 2 százalékkal esett vissza.

Mi következhet?

Szakértők szerint, ha az orosz drónincidensek folytatódnak, a biztosítók szigoríthatnak, a légitársaságok pedig kénytelenek lesznek jelentősen átszervezni európai útvonalaikat.

Korábban már írtunk arról is, hogy „Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik”, ami újabb kérdéseket vetett fel az orosz drónincidensek valódi hátterével kapcsolatban.

 

