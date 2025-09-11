Lengyel dróntámadás: egyesek szerint ez lehet Putyin következő célpontja

Egyre nő a félelem Európában. A figyelmeztetés a lengyel légtérbe berepülő orosz drónincidensek miatt vált különösen égetővé, miután a NATO történetében először fordult elő, hogy a szövetség országai fegyveresen reagáltak az ukrajnai háború eseményeire.
Az eset után több légitársaság fontolóra veszi, hogy elkerüli a lengyel légtér keleti részét, és nyugatabbra repül, távolabb az orosz, ukrán és fehérorosz határtól. A kockázatelemzők szerint egyes cégek akár csak nappali órákban indítanák járataikat, illetve plusz üzemanyagot vinnének magukkal az esetleges kerülők miatt.
Az aviatikai szakértők szerint a legnagyobb veszély, hogy egy polgári gépet véletlenül vagy szándékosan katonai eszközökkel találnak el. Erre már több precedens is van:
A mostani lengyel incidens rámutat, hogy az orosz drónok rendszeres berepülése civil légi forgalomra is veszélyt jelenthet. Varsóban több repülőteret átmenetileg lezártak, a LOT lengyel légitársaság pedig járatokat irányított át. Bár az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség egyelőre nem adott ki külön figyelmeztetést, az iparágban nő az aggodalom.
Ez egy ébresztő minden európai számára – ez gyakrabban meg fog történni
– figyelmeztetett Eric Schouten, biztonsági szakértő.
A konfliktuszónák miatti kerülők jelentős költséget rónak a légitársaságokra: több üzemanyag, hosszabb repülési idő, és zsúfoltabb légterek. Az elmúlt napokban emiatt a nagy európai légitársaságok részvényei is esni kezdtek: a British Airways tulajdonosa, az IAG több mint 4 százalékot zuhant, a Lufthansa és a Ryanair árfolyama pedig 2 százalékkal esett vissza.
Szakértők szerint, ha az orosz drónincidensek folytatódnak, a biztosítók szigoríthatnak, a légitársaságok pedig kénytelenek lesznek jelentősen átszervezni európai útvonalaikat.
Korábban már írtunk arról is, hogy „Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik”, ami újabb kérdéseket vetett fel az orosz drónincidensek valódi hátterével kapcsolatban.