Drónok zavarták meg a légi közlekedést Dániában – elindultak a találgatások: ki volt?

Dániában az elmúlt hét során kétszer is drónok zavarták meg a légi közlekedést. Szerdán az Aalborgi repülőtér több órára kénytelen volt bezárni, miután zöld fényeket észleltek, közben a Billundi repülőtér is rövid ideig lezárásra kényszerült. További három kisebb repülőtér is dróntevékenységet jelentett.

Drónok Fotó: OLESYA KURPYAYEVA / AFP

Ezt gondolják a drónokról

A dán védelmi miniszter, Troels Lund Poulsen szerint a „hibrid támadás” része egy „szisztematikus műveletnek”, de a készülékeket helyben indították, és

nincs bizonyíték arra, hogy Moszkva állna a háttérben.

A drónok üzemeltetése kockázatot jelenthet a repülőgépekkel való ütközésre, különösen felszállás és leszállás közben, ezért a repülőtér ideiglenes lezárása elkerülhetetlen késéseket és áttereléseket okozott.

A dán hatóságok hangsúlyozták, hogy a drónok nem jelentettek közvetlen veszélyt az emberekre, és a biztonságuk érdekében nem lőttek le egyetlen gépet sem.

Korábban több NATO-tagállam, köztük Lengyelország, Észtország és Románia is jelentett hasonló incidenseket, amelyek során orosz drónok vagy vadászgépek lépték át légterüket. Moszkva minden esetben tagadta az akciókat, és hangsúlyozta, hogy ezek nem szándékos provokációk.

A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen szerint nem lehet teljesen kizárni az orosz részvételt, de a Kreml szóvivője, Dmitry Peskov az állításokat „alaptalannak” nevezte.

A történtek kapcsán az EU és a NATO új intézkedéseket tervez a drónok felderítésére és megsemmisítésére, miközben az amerikai és európai politikusok a biztonság fokozására sürgetnek.