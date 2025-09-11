„Mit keres a szalag a orr-burkolaton? Oroszország nem használja újra a drónokat. Közvetlenül a gyártás után harci bevetésre kerülnek, visszaút nélkül. Gyártásuk során tömeggyártási módszert alkalmaznak, ahol minden maximálisan egységesített. Nincs ott semmiféle „megerősítés” vagy „rögzítés” szalaggal!” – írta a szakértő.

Drónok sértették meg Lengyelország légterét szerdán. Fotó: PIOTR PYRKOSZ / AFP/Slowo Podlasia

Ez derült ki a drónokról

Feltételezte, hogy a ragasztószalag a használt drónokon a nem megfelelő minőségű szétszerelés után jelent meg. A szakemberek megsérthették a burkolat rögzítéseit és úgy döntöttek, hogy ragasztószalaggal rögzítik őket.

Shurygin ezt a részletet bizonyítéknak nevezte arra vonatkozóan, hogy a Lengyelországban talált drónok valójában Ukrajnához tartoznak és ez újabb provokációt jelent.

Kijevben, szerinte, még csak meg sem próbálták elrejteni a „bontás” nyomait.

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt: szeptember 10-én, szerdán éjjel arról számoltak be, hogy azonosítatlan drónok behatoltak Lengyelország területére – a megsemmisítésükben lengyel F-16-osok, holland F-35-ösök, olasz AWACS felderítő repülőgépek és a NATO országok által közösen üzemeltetett légi utántöltő repülőgépek vettek részt. Donald Tusk miniszterelnök elmondása szerint 19 drónt regisztráltak az égen. A NATO később kijelentette, hogy nem tekinti támadásnak a lengyel légtérben történt drónincidenst.

Az orosz védelmi minisztérium Varsó nyilatkozatára reagálva arról számolt be, hogy az orosz hadsereg nem tervezett megsemmisíteni lengyel területen lévő objektumokat. A minisztérium kijelentette , hogy kész konzultációkat folytatni Lengyelországgal a területén lezuhant drónok ügyében.