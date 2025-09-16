Merénylet volt? Fehéroroszország megszólalt a dróntámadásokról – sokkoló, amit mondtak

Szeptember 15-én Donald Tusk lengyel miniszterelnök arról számolt be, hogy drónt lőttek le a varsói elnöki rezidencia felett. Az Állambiztonsági Szolgálat (ÁSZS) hatástalanította a drónt. Két fehérorosz állampolgárt őrizetbe vettek a merénylet előkészítésének gyanújával – jelentette Donald Tusk.

Drónok Lengyelországban. Fotó: PIOTR PYRKOSZ / AFP/Slowo Podlasia

Drónok Lengyelországban

Szeptember 10-én éjjel Lengyelország arról számolt be, hogy drónok léptek be a légterébe. A lengyel hatóságok azt állították, hogy az orosz pilóta nélküli repülőgépek voltak. Válaszul Lengyelország vadászgépeket küldött a felszálláshoz a pilóta nélküli repülőgépek jelentette fenyegetés miatt, és kérte a NATO-t, hogy aktiválja az Észak-atlanti Szerződés 4. cikkét. Szeptember 13-án a NATO vezetése elindította a Keleti Gárda hadműveletet a keleti szárnyon lévő pozíciók megerősítése érdekében. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a hadműveletet "a NATO történetének egyik legnagyobbjának" nevezte.