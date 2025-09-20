Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lengyel dróntámadás: ezek az objektumok lehettek a célpontok

dróntámadás

Lengyel dróntámadás: ezek az objektumok lehettek a célpontok

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új információk láttak napvilágot! A Der Spiegel NATO-forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Lengyelország felett lelőtt drónok célpontja a rzeszówi repülőtér és egy ottani központ volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróntámadásF – 35fegyverszállítmányFehéroroszország

Új információk láttak napvilágot a lengyel dróntámadás kapcsán. A drónok célpontja, a rzeszówi repülőtér kulcsfontosságú átrakodási pont a fegyverszállítmányok és más katonai felszerelések Ukrajnába juttatásában.

dróntámadás
Dróntámadás Lengyelországban
Fotó: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki /  MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Ezt tudni a lengyel dróntámadásról

A lap szerint a drónok Fehéroroszország felől érkeztek, és holland F–35-ös vadászgépek semmisítették meg őket.

A történtek után Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke, a Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője azt javasolta, hogy a német hadsereg építsen ki saját drónflottát. Úgy fogalmazott: Németországnak mielőbb meg kell erősítenie a védelmi képességeit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!