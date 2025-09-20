Lengyel dróntámadás: ezek az objektumok lehettek a célpontok

Új információk láttak napvilágot a lengyel dróntámadás kapcsán. A drónok célpontja, a rzeszówi repülőtér kulcsfontosságú átrakodási pont a fegyverszállítmányok és más katonai felszerelések Ukrajnába juttatásában.

Dróntámadás Lengyelországban

Fotó: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki / MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Ezt tudni a lengyel dróntámadásról

A lap szerint a drónok Fehéroroszország felől érkeztek, és holland F–35-ös vadászgépek semmisítették meg őket.

A történtek után Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke, a Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője azt javasolta, hogy a német hadsereg építsen ki saját drónflottát. Úgy fogalmazott: Németországnak mielőbb meg kell erősítenie a védelmi képességeit.