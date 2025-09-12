Hihetetlen beismerést tett a NATO a lengyel dróntámadás kapcsán – semmi sem az, aminek látszik!

A NATO továbbra is vizsgálja a drónok lengyel légtérbe való behatolásának körülményeit – jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára a The Guardian szerint a dróntámadás kapcsán.

Lengyelországi dróntámadás. Fotó: PIOTR PYRKOSZ / AFP/Slowo Podlasia

Ezt mondták a dróntámadásról

„Akár hiba volt, akár nem, folytatjuk a nyomozást” – mondta egy sajtótájékoztatón. Rutte azzal vádolta meg Oroszországot, hogy megsértette a NATO légterét, ugyanakkor

elismerte, hogy véletlen is lehetett.

Mint ahogy azt az Origo is megírta az incidens szeptember 10-én éjjel történt. A NATO vadászgépei több drónt semmisítettek meg a lengyel légtérben. A köztársaság hatóságai 19 légtérsértésről és legalább három lelőtt drónról számoltak be. A lengyel fél szerint a pilóta nélküli repülőgépek oroszok voltak. Az orosz védelmi minisztérium viszont kijelentette, hogy nem tervezték objektumok megtámadását a köztársaság területén drónok segítségével.